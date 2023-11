Neuburg wird orange: Aktion gegen Gewalt gegen Frauen am Samstag

Neuburger Stadträtinnen rufen am Orange-Day zu einer Lichter-Aktion am Rathaus auf. Es soll ein Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen gesetzt werden. Die Organisatorinnen hoffen auf viele Unterstützer.

Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Das sind bundesweit mehr als 12 Millionen Frauen. Rein rechnerisch sind rund 5000 Frauen allein in der Stadt Neuburg betroffen. Kurzum: Gewalt gegen Frauen ist nicht nur in der Welt, sondern auch vor Ort ein großes Thema. Zugleich bleibt es - gerade auch bei häuslicher Gewalt - ein Tabu. Mit einer Aktion am internationalen Tag zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen, 25. November, soll dagegen in Neuburg ein Zeichen gesetzt werden.

Am Samstag soll die Welt orangefarben werden. Mit "Orange the world" (Färbe die Welt orange) wird weltweit eine Kampagne angestoßen, die Gewalt gegen Frauen ins Bewusstsein rücken und bekämpfen soll. Schirmherrin der bundesweiten Aktion ist Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. In Neuburg folgen sechs Stadträtinnen dem prominenten Beispiel und rufen eine Aktion ins Leben. Das Rathaus am Karlsplatz wird am Samstag von 18 bis 22 Uhr orangefarben angestrahlt. Jede Frau und jeder Mann ist aufgerufen sich zur Kundgebung um 18 Uhr dort zu versammeln.

Engagieren sich gegen Gewalt gegen Frauen (von links): Franziska Hildebrandt (Wind), Sissy Schafferhans (FW), Karols Schwarz (Grüne), Bettina Häring (FDP) und Nina Vogel (Grüne). Foto: Barbara Wild

"Es ist unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung gegen Gewalt gegen Frauen zu kämpfen", sagt Sissy Schafferhans (FW), die gemeinsam mit ihren Stadtratskolleginnen Bettina Häring (FDP), Nina Vogel, Karola Schwarz (Grüne), Franziska Hildebrandt (Wind) und Gabriele Kaps (CSU) die Veranstaltung organisiert. Alle Besucherinnen und Besucher sollten bestenfalls mit orangefarbener Kleidung und einem mitgebrachten orangefarbenen Licht oder einer Kerze bekunden, dass sie sich gegen Gewalt gegen Frauen einsetzen und sich mit Betroffenen solidarisieren.

Aufruf zu einer Lichter-Aktion in Neuburg gegen Gewalt gegen Frauen

Bei einer Pressekonferenz im Rathaus berichten die Stadträtinnen von ihren eigenen Erlebnissen. Jede kennt eine Frau, die Gewalt erfahren hat, oder hatte selbst unschöne Begegnungen. "Es ist wichtig, dass wir hinschauen, auf andere schauen", sagt Nina Vogel. Mit einer Kerze in der Hand könne man zeigen, dass man dort Licht machen will, wo sonst vieles im Dunkeln liegt. Vonseiten der Verwaltung sei es in der Stadtplanung Aufgabe Angstzonen im öffentlichen Raum von Frauen zu beseitigen und auch den ÖPNV sicherer zu machen.

"Gewalt gegen Frauen hat sehr viele Gesichter", sagte Bettina Häring: Häusliche Gewalt, Mobbing, Stalking, Demütigungen in der digitalen Welt oder - weltweit betrachtet: Genitalverstümmelungen, Zwangsehen oder Taten aus falsch verstandener Familienehre. Der Blick auf die Frauen, die im Iran gegen Unterdrückung und staatliche Gewalt kämpfen und damit ihr Leben riskieren, verlange ihr viel Respekt ab, berichtet Franziska Hildebrandt.

So läuft die Aktion am Karlsplatz in Neuburg ab

Die Stadträtinnen, die bewusst parteiübergreifend das Thema angehen, hoffen auf zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer. Bewusst spreche man auch Männer an, sich gegen Gewalt gegen Frauen zu stellen. Der Appell an alle: Ein gemeinsames Zeichen setzen und gemeinsam für ein von gegenseitigem Respekt geprägtes Miteinander eintreten.