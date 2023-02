Neuburger Amtsgericht ist mit Fällen eingedeckt

Plus Sophia Weigert ist neue Richterin für Zivilsachen. Die Zuständigkeitsgrenze des Streitwerts von 5000 Euro gilt als überholt.

Strafprozesse, Betreuungen, Zivilstreitigkeiten und Familiensachen – dem Amtsgericht Neuburg geht die Arbeit nicht aus. Jetzt hat die Behörde eine neue Richterin bekommen: Sophia Weigert aus Regensburg übernimmt ab sofort die Zivilsachen des Gerichts.