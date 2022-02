Neuburg

07:00 Uhr

Neuburger Apotheken impfen vorerst nicht

Apotheken in Neuburg werden zunächst keine Corona-Impfungen anbieten. Der Bedarf ist aktuell nicht hoch genug.

Plus Weil der Impfbedarf in Neuburg aktuell nicht sehr groß ist, bieten Apotheken hier vorerst keine Immunisierung an. Sollte der Bedarf wieder steigen, stehen einige Häuser aber bereit.

Von Anna Hecker

Stück für Stück wurden die Apotheken während der Corona-Pandemie in die Aufgaben eingebunden, die im Gesundheitsbereich angefallen sind: Tests, Coronazertifikate und nun soll auch das Impfen dort starten. Ab dem heutigen Dienstag ist die Spritze gegen Corona theoretisch auch dort abholbar. Doch in Neuburg wird die neue Möglichkeit vor Ort erst einmal nicht umgesetzt. Das hat vor allem zwei Gründe, wie Apotheker Dominik Weigl erklärt.

