Neuburger Autohaus eröffnet nach Erweiterung neu

Das Autohaus B13 wurde nach einer Erweiterung wiedereröffnet. Für zwei weitere Marken wird nun Service angeboten. Ein Schnellladepunkt ist geplant.

Das Skoda-Autohaus an der Heydeckstraße in Neuburg ist wiedereröffnet. Über zehn Jahre ist das Autohaus schon in Neuburg, doch vor allem in den Werkstätten wurde es bald zu eng. Deshalb entschlossen sich die Gebrüder Stefan und Josef Schwarzbauer sowie ihre Schwester Nicole Suttor zu einem Erweiterungsbau. Jetzt sind die Werkstätten geräumiger und mit allem ausgestattet, was ein moderner Kfz-Betrieb braucht. Im Obergeschoss ist jetzt das Reifenlager, neu ist auch die Auto-Waschanlage. Ein großzügiger Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter wurde geschaffen, auch Büro- und Besprechungsräume sind neu.

Im Zuge der Erweiterung wird jetzt auch Service für die Autos der Marken Seat und Cupra angeboten. Der chinesische Transporter Maxus ergänzt das Angebot bei den E-Nutzfahrzeugen. Die Zukunft gehört der E-Mobilität, deshalb durfte zur Eröffnung auch ein Vortrag zu diesem Thema nicht fehlen. Ein Schnellladepunkt am Skoda-Autohaus B13 ist schon geplant. Bisher gibt es in Neuburg nur zwei davon. (amei)