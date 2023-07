Neuburger Autorin liest im Bücherturm

Lea Hermann stellt ihren Roman „Hirnweh“ vor

Am kommenden Freitag, 21. Juli, ist die gebürtige Neuburgerin Lea Hermann mit ihrem neuen Roman „Hirnweh“ zu einer Lesung im Bücherturm zu Gast. Zum Inhalt: Die Geschichte handelt von einer jungen Frau, die nach einer schweren Gehirnentzündung zur Reha muss. Statt aufregendem Studentenleben erwartet sie nun ein sonderbarer Alltag mit Quarkwickeln, Igelbällen und futterneidischen Rentnern am Buffet. Monotonie beherrscht die Klinik, deren Inneneinrichtung so farb- und geschmacklos ist wie der samstägliche Eintopf. Und während das Leben zu Hause ganz normal weiterläuft, wird die junge Frau von Zukunftsängsten geplagt und fühlt sich abgehängt. So muss sie neben den körperlichen auch mit den psychischen Folgen ihrer Krankheit umgehen lernen.

Lea Hermann schreibt detailliert und aus eigener Erfahrung über die Parallelwelt Reha-Klinik. Dabei nimmt sie sich ernster Themen mit trockenem Humor an. Der Eintritt zur Veranstaltung, die um 18 Uhr beginnt, beträgt drei Euro. Um besser planen zu können, empfiehlt sich eine Vorab-Anmeldung unter Telefon 08431 / 55 98 31. (AZ)