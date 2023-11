Neuburger Baby-Treff kehrt nach Corona-Pause zurück

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Baby-Treff in Neuburg komplett entfallen. Jetzt kehrt das Angebot zurück. Auftakt ist an diesem Mittwoch.

Der Baby-Treff in Neuburg musste wegen Zugangsbeschränkung während der Pandemie komplett entfallen. Doch nun öffnet dieser Treff am Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg wieder seine Türen. „Wir freuen uns, dass wir dieses kostenlose Angebot allen Müttern jetzt wieder anbieten können“, so die beiden Still- und Laktationsberaterinnen Daniela Reil und Blanka Roth laut Pressemitteilung.

Die Grundidee des Baby-Treffs ist demnach, Müttern die Gelegenheit zu geben, sich mit anderen Müttern zu treffen, sich auszutauschen und Tipps und Tricks von anderen zu erfahren oder selbst weiterzugeben. Das Treffen wird von den Still- und Laktationsberaterinnen der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe betreut, diese stehen laut Ameos mit kompetenter Beratung den Müttern zur Seite.

Der Neustart für den Baby-Treff ist an diesem Mittwoch, 29. November, von 10 bis 11.30 Uhr im Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg auf Station 2 (im Haupthaus, 1. Stock). Das Treffen öffnet ab Dezember dann wöchentlich immer mittwochs - außer der Mittwoch fällt auf einen gesetzlichen Feiertag und auch nicht während der bayerischen Schulferien.

Wegen des begrenzten Platzangebots ist jedoch die Teilnehmerzahl auf sieben Teilnehmende begrenzt. Wer kommen möchte, muss sich vorab an diesem Mittwoch ab 8 Uhr unter der Telefonnummer 08431/54-5227 anmelden. „Wir freuen uns riesig, dass wir uns wieder mit den Müttern treffen können und fiebern dem ersten Ameos Baby-Treffen entgegen in der Hoffnung, dass dieses Angebot gut bei den Müttern ankommt“, so Daniela Reil und Blanka Roth. (AZ)

