Neuburger Bäcker Schlegl gehört zu Bayerns besten Bäckern

Bäckermeister Wolfgang Schlegl sprach mit dem Ministerpräsidenten und holte sich einen Staatspreis ab. Die Innung stemmt sich gegen die Multi-Krise.

Wie kommt man in den Kreis von „ Bayerns besten Bäckern“? Wolfgang Schlegl hat es mit seinem Betrieb und anhaltenden Bestnoten jetzt geschafft. Ministerpräsident Markus Söder überreichte ihm am Montag in der Münchener Residenz einen Staatspreis.

"Ihr seid Champions", rief Söder den 20 geehrten Bäckermeistern zu, „wir sind stolz auf eure großartige Leistung". Wolfgang und Silvia Schlegl revanchierten sich mit einem preisgekrönten Panettone "mit Empfehlung für Gattin Karin". Die Neuburger erzählten, dass sie sich unter anderem auf dieses italienische Weihnachtsgebäck spezialisiert haben. Aus einem reichhaltigen Sauerteig entstehe "ein lockeres Gebäck mit schlauchartigen Löchern".

Den Ehrenpreis des bayerischen Landwirtschaftsministeriums erhielt die Bäckerei Schlegl auch für Bio-Sauerteigbrot und die Marke „Elsässer“. Fünf Jahre lang müssen die vereidigten Brotprüfer die Noten sehr gut und gut vergeben, um preiswürdig zu werden. Die Bestnote 5,0 ist kaum zu schaffen, darunter geht es dann schon um Bruchstellen hinter dem Komma. Die Neuburger Bäckerinnung mit Innungsmeister Anton Göbel lässt ihre Brote regelmäßig anonym prüfen, um Bewertungen zu erreichen und Erfahrungen auszutauschen. Das nächste „Brot-Abitur“ ist im Februar.

Die Preisverleihung im Max-Joseph-Saal der Residenz sei „beeindruckend“ gewesen, befand Bürgermeister Peter Segeth. Er hatte die Schlegls begleitet, ebenso wie rund 20 weitere Bürgermeister, Landräte und Landrätinnen mit ihren Bäckermeistern nach München gekommen waren. Ministerin Michaela Kaniber muss sich nach ihrem Autounfall noch auskurieren.

Markus Söder nahm die Berliner Ampel-Regierung aufs Korn („schlimmere Krise als Corona“) und machte bittere Scherze über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. „Die Bäcker aber schätze ich sehr“, versicherte der CSU-Chef, „es braucht im Land mehr Respekt und Wertschätzung für die Leistungsträger". Die 2200 Bäckermeister in Bayern bildeten hervorragend aus, „unsere duale Ausbildung wird international geschätzt".

Die Neuburger Bäckerei Schlegl beschäftigt über 100 Teilzeit- und Vollzeitmitarbeitende, betreibt zehn Filialen und bildet derzeit 15 junge Leute aus. 10.000 Meisterbetriebe mit 240.000 Mitarbeitenden und 15 Milliarden Euro Umsatz seien zweifelsohne eine krisenfeste Branche, sagte Landesinnungsmeister Heinrich Traublinger jun. Die Berufskollegen nickten ihm zu, als er von „größten Herausforderungen“ sprach. Der Kostendruck sei brutal geworden, Personal, Rohmaterial und Energie trieben die festen Kosten mittlerweile auf 90 Prozent. Die Strompreisbremse der Bundesregierung bezeichnete der Obermeister als unzureichend. Das Bäckerhandwerk werde die Krise überstehen, „aber es wird sich verändern".

3300 deutsche Brotsorten finden sich seit 2014 im Unesco-Welterbe wieder, jetzt sind die Franzosen mit Baguettes nachgezogen. Für das Brot als ständig wiederkehrendes Symbol in der Gesellschaft gebe es kein Pendant, so Traublinger. „Unsere Bäcker arbeiten jeden Tag hart für die Qualität und den Unterschied zur industriellen Fertigung.“ Brot aus dem Handwerk sei Leidenschaft, Marke und Qualitätsbegriff, „das ist die Botschaft des Tages".