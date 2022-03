Neuburger Bäcker unterstützt mit Broten die Ukraine

Brote für den guten Zweck: Das ist die Idee eines Neuburger Bäckers.

Die Solidaritätswelle für die Menschen in der Ukraine ist riesengroß – weltweit, in Deutschland, in Bayern und auch in Neuburg. Jetzt sammelt auch die Bäckerei Kaltenstadler für die Kriegsopfer. Jeder, der ab Freitag das Gutsherrenbrot in Herzform kauft, spendet automatisch 50 Cent.

An welche Organisation das Geld geht, steht noch nicht fest. Sonja Kaltenstadler kann sich aber gut vorstellen, dass sie die Spendensumme in den nächsten Wochen einer Neuburger Hilfsgruppe übergibt. (nr)