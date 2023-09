Neuburger Bäder erhalten digitales Kassensystem

Plus Immer wieder gab es in den Neuburger Bädern massive Probleme mit den Kassenautomaten. Das soll bald Geschichte sein.

2024 wird es in den Neuburger Bädern ein komplett neues Zugangssystem mit Kassenautomaten geben. Damit wird ein seit Jahren bestehendes Problem mit den Kassenautomaten gelöst. Immer wieder hatten diese nicht richtig funktioniert und es gab ordentlich Stau am Eingang. Künftig soll es dann auch möglich sein, mit dem Handy ein Ticket zu lösen.

Drei Automaten und vier neue Drehkreuze sollen installiert werden. „Wir wollen keine Schlangen mehr sehen“, bekräftigt Andreas Bichler. Künftig kann man auch mit Handy, EC- und Wertkarten bezahlen, ebenso mit Bargeld. Mit dem Handy kommt man also durch das Drehkreuz. An den Umkleidespinden bleiben voraussichtlich die Plastikmünzen (Coins). Digitalsysteme seien hier „exorbitant teuer“.