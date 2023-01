Neuburg

vor 49 Min.

Neuburger Bäder und Busse machen wohl fast vier Millionen Euro Minus

Plus Das Minus der Neuburger Bäder und Busse könnte auf fast vier Millionen Euro steigen. Trotzdem wollen die Stadtwerke kräftig investieren - und hoffen vor allem auf die Nahwärme.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Das Schlusswort galt an diesem Tag natürlich Richard Kuttenreich. "Danke Richard", wandte sich Werkreferent Roland Harsch (FW) am Ende seiner Rede an den Neuburger Stadtwerkechef, der an diesem Dienstagnachmittag seinen Abgang verkündet hatte. In der Sitzung des Stadtrats, nur wenige Stunden später, lobte Harsch die "großen, kreativen Schritte" des scheidenden Werkleiters, und den Umstand, dass die Stadtwerke "gut dastehen" würden. Damit das so bleibt, wollen die Stadtwerke in diesem Jahr kräftig investieren - insgesamt 15,7 Millionen Euro, und das trotz angespannter Finanzlage. Diese Summe sei "wahnsinnig hoch", gerade in dieser Zeit, betonte Florian Frank, Bereichsleiter Rechnungswesen, Personal und Einkauf, der den Wirtschaftsplan der Stadtwerke für 2023 im Stadtrat vorstellte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen