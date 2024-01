Neuburger Bahnhofstraße stand nach einem Rohrbruch unter Wasser

Nach einem Rohrbruch stand die Bahnhofstraße in Neuburg in der Nacht auf Dienstag auf etwa 100 Meter unter Wasser. Einsatzkräfte klingelten Anwohner wach.

Die Anwohnerinnen und Anwohner der Neuburger Bahnhofstraße haben eine unruhige Nacht hinter sich. Nach einem Rohrbruch stand der Bereich gegen 1.30 Uhr teilweise komplett unter Wasser. Nach Angaben von Markus Rieß, Kommandant der Neuburger Feuerwehr, war die Straße auf rund 100 Meter, zwischen dem Bahnhof und der Einmündung zum Sehensander Weg, überschwemmt. Fotos und Videos aus der Nacht zeigen das Ausmaß des Vorfalls und erinnern teilweise an Bilder aus Hochwassergebieten. Rieß spricht scherzhaft vom "Bahnhofsee", der zwischenzeitlich entstanden ist.

Rohrbruch in der Neuburger Bahnhofstraße: Ein Auto steckte fest

Das Wasser sammelte sich nicht nur auf der Fahrbahn, sondern auch auf den Gehwegen und drohte, in die Keller der angrenzenden Häuser zu laufen. Deswegen klingelten Polizei und Feuerwehr Anwohnerinnen und Anwohner wach und baten sie, ihre Keller zu kontrollieren. Da keine Kellerschächte vorhanden waren, blieben die Bereiche aber offenbar trocken, so Rieß. Auch parkende Autos mussten weggefahren und in Sicherheit gebracht werden. Ein Auto stand nach Angaben des Kommandanten so tief im Wasser, dass ein Wegfahren nicht mehr möglich gewesen wäre. Da es sich um ein neueres Modell handelte, hielten die Türen aber offenbar dicht.

Zwischenzeitlich staute sich das Wasser in der Neuburger Bahnhofstraße massiv. Foto: Feuerwehr Neuburg

Etwa eine halbe Stunde dauerte es, bis das angestaute Wasser über das Kanalsystem wieder abfloss. Vor Ort waren Helfer der Feuerwehr, des städtischen Bauhofs, der Stadtwerke sowie die Polizei. Die Wassermengen verschmutzten die Bahnhofstraße stark. Mitarbeiter des Bauhofs hatten am Dienstagvormittag ordentlich zu tun, um den Bereich zu reinigen, teilt der städtische Pressesprecher Bernhard Mahler auf Anfrage mit. Aufgrund der parkenden Autos kamen die Kehrmaschinen jedoch nicht überall hin. Deswegen wird die Stadt in den kommenden Tagen abschnittsweise und vorübergehende Parkverbote in der Bahnhofstraße aussprechen, um überall die Spuren des Vorfalls zu beseitigen, kündigt Mahler an.