Neuburger Barockkonzerte eröffnen mit einer barocken Kaffeefahrt

Das Ensemble Mokkabarock tritt am ersten Tag der Barockkonzerte auf. Sie widmen sich der Geschichte des Kaffees und erlauben eine musikalische Reise in ferne Länder.

C-a-f-f-e-e - so titelte einst Carl Gottlieb Hering - trink nicht so viel Kaffee. Dem andererseits vielgeliebten Göttertrank war im Rit-tersaal von Schloss Neuburg mit „Die Route des Kaffees“ vom Barockensemble Mokkabarock zur Eröffnung der Neuburger Barocktage eine musikalische Hommage gewidmet. Tobias Böcker, Aufsichtsratsvorsitzender der Stiftung Neuburger Barockkonzerte beschränkte sich auf einige wenige einleitende Worte, outete sich als Teetrinker und gab rasch die Bühne frei für die fünf jungen, hochkonzentriert und fein aufspielenden Musiker. Liebenswert und bescheiden wirken sie, ihre Musik, auf Nachbauten von Barockinstrumenten vorgetragen, überzeugte.

Mokkabarock kommt aus Österreich, der Flyer zum Konzert beschreibt das Ensemble als Newcomer der österreichischen Barockszene, gegründet 2020 von den fünf Musikern Florian Brandstetter und Tabea Seibert, Blockflöten, Cecilia Clò, Cello, Elias Conrad, Laute und Julian Gaudiano, Cembalo. Das Neuburger Publikum - verwöhnt von barocken Klängen - kennt und schätzt diese Musik, der schöne, auch akustisch sehr angenehme Rittersaal jedenfalls war gefüllt mit Zuhörern, die diese musikalische Kaffeefahrt genossen, grad wie ein echter Kaffeegenießer.

Schade, dass Flötist Florian Brandstetter, der ein wenig ins Konzert einführte, nicht ein bisschen mehr erzählte. Vielleicht hielt er es mit Alexandre Dumas und übertrug dessen Bonmot „drei Dinge gehören zu einem guten Kaffee – erstens Kaffee, zweitens Kaffee, und drittens nochmals Kaffee“ auf das Konzert - weil erstens, zweitens, drittens eben im Konzert nur Musik zählt. Dabei gäbe es vom Kaffee, von den Routen, auf denen er zu uns kam, so viel zu erzählen! Dass angeblich der Engel Gabriel dem Propheten Mohammed den Kaffee nahegebracht habe, oder dass ein äthiopischer Hirte namens Kaldi seinen Ziegen das Geheimnis der Muntermacher-Bohne abschaute; Kaffee im 14. Jahrhundert durch Sklavenhändler auf die arabische Halbinsel kam, im Jemen das Handelszentrum Mocha (Mokka) entstand, der Augsburger Arzt Leonhard Rauwolf in Aleppo 1573 Kaffee trank. Erst im 16. Jahrhundert der belebende Trank im osmanischen Reich populär - und verboten, die Trinker verfolgt wurden. Venezianische Kaufleute den Trank in die Alte Welt brachten, nach Venedig und Paris das erste Kaffeehaus 1673 in der Seefahrerstadt Bremen gegründet wurde.

Mokkabarock eröffnet die Neuburger Barockkonzerte

Die Herkunft von der arabischen Halbinsel würdigte das Ensemble mit einem faszinierenden „Fasil“ von Tanburi Mustafa Cavus. Das war nach Kaffee duftender Zauberklang pur! Zwar erklangen keine für die klassische osmanische Musik verwendeten Instrumente, doch die schönklingende (langhalsige) Barocklaute von Elias Conrad und die grandios gespielten Flöten klangen „echt“. Den venezianischen Kaufleuten, die den Kaffee nach Europa brachten, wurde mit dem Concerto g-Moll RV 103 von Antonio Vivaldi begeisternder Tribut gezollt.

Paris war mit Jean-Baptiste Lullys türkischem Marsch aus „Le Bourgeois gentilhomme“ lautmalerisch und mit dem tändelnden Prelude aus der „Kaffeekantate“ von Nicolas Bernier, der diese mindestens zwei Jahrzehnte vor Johann Sebastian Bach schrieb, hinreißend vertreten. Bach war mit der Triosonate in G-Dur, BWV 1039, elegant gespielt, zu hören, wie auch Georg Philipp Telemann mit einem munteren „Mezzetin en turc“ aus der „Klingenden Geographie: Waren beide doch Besucher im berühmten Leipziger „Zimmermannischen Caffe-Hauß“!

Die Neuzeit war melancholisch-fahl mit Astor Piazollas „Café“, aus der „Histoire de Tango“, dabei. Ein geglückter Auftakt daher mit dem in allen Instrumenten feinstimmig, sehr unterhaltsam aufspielenden Ensemble: Und so gab es nach Tarquino Merulas “Ciaconna” op 12. Nr. 20, die so frisch und tänzerisch daher hüpfte, noch eine, die Essenz barocker Fröhlichkeit vereinende Zugabe. Leider nicht mehr: Die zweite und dritte Tasse Kaffee hätte bestimmt gut gemundet!