Neuburger Barockkonzerte feiern 75-jähriges Bestehen

Zum 75. Mal finden die Neuburger Barockkonzerte statt. Sie sollen die Zeiten von damals mit der heutigen Zeit verbinden. Auch musikalisch ist eine Genre-Mischung geplant.

Kann Musik Frieden fördern? Zumindest kann Musik vereinen, ganz zweifelsohne. Sie verbindet uns auf emotionaler Ebene und schafft Sympathie über das gemeinsame Erleben der Töne, Melodien und Rhythmen. Wie wichtig Musik ist, gerade in Krisenzeiten, zeigte sich auch im Jahr 1947. Damals hat Fritz von Philipp die Neuburger Barockkonzerte ins Leben gerufen. Nur zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Jetzt, genau 75 Jahre später, feiern die Barockkonzerte ihr Jubiläum – und wieder befindet man sich in einer Krisenzeit, in der nicht weit von uns entfernt ein Krieg tobt.

Deshalb soll das Jubiläum als Brücke dienen, musikalisch wie politisch, wie Tobias Böcker, Vorsitzender der Stiftung Neuburger Barockkonzerte, sagte. „1947 war ein echtes Hungerjahr“, sagt er und auch jetzt müsse man Hunger in vielen Ländern der Welt befürchten, weil in der Ukraine, die auch als die Kornkammer Europas bezeichnet wird, kaum Ernte eingefahren werden kann. Musik generell aber vor allem besondere Konzerte könnten dann in einer solch schwierigen Zeit als Hoffnungsträger fungieren.

Und so sollen die 75. Barockkonzerte unter genau diesem Motto stehen, sie sollen ein Brückenschlag sein von „einer sehr schwierigen Zeit in eine sehr schwierige Zeit“.

Dass diese schwierige Zeit, gerade für Kulturschaffende, bereits vor der Ukraine-Krise begonnen hat, betonte auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, der sich besonders freut, dass der Kulturbetrieb nach der Corona-Pause „allmählich wieder in die Vollen geht“.

Neuburger Barockkonzerte finden zum 75. Mal statt

Das Konzertprogramm der diesjährigen Neuburger Barockkonzerte präsentiert Musik, wie sie ist: vielfältig. Die neue Ausrichtung soll Genregrenzen überwinden, auch ein musikalischer Brückenschlag sein und Barockmusik mit Jazz, Neuer Musik und auch Popmusik verbinden.

Konzertprogramm

Den Auftakt der diesjährigen Neuburger Barockkonzerte übernimmt das Ensemble Gli Incogniti unter der Leitung von Amandine Beyer am Donnerstag, 6. Oktober, um 20 Uhr im Ottheinrichsaal. Zu hören sind Werke von Henry Purcell und Nicola Matteis d. Ä. Die südfranzösische Barockviolinistin Amandine Beyer, Banchini-Schülerin und mittlerweile selbst Leiterin einer Violinklasse an der Baseler Schola, hat sich intensiv mit den Kompositionen von Nicola Matteis auseinandergesetzt. Beyer hat sich nicht nur mit dem Repertoire, sondern auch mit dieser Geigenhaltung auseinandergesetzt.

Am Freitag, 7. Oktober, um 20.30 Uhr erwartet das Publikum im Birdland Jazzclub das Philippe Loli Barock & Jazz Trio. Philippe Loli kommt mit einer Premiere nach Neuburg und bringt zwei exzellente Musikerkollegen mit: den Pianisten Giuliano Loli und den Geiger Mathias Well. Als Trio begeben sich die Künstler gemeinsam auf eine musikalische Reise mit Werken alter Meister sowie Eigenkompositionen von Philippe Loli und Giuliano Loli. Als Komponist bewegt sich Philippe Loli zwischen klassischer Musik, Welt- und Filmmusik. Daneben komponiert Loli Gypsy-Songs, Jazz Standards und Bossa-nova-Arrangements.

Seit 35 Jahren zählt die lautten compagney Berlin zu den herausragenden Ensembles in der Alte Musik- und Originalklang-Szene. Zu den Spezialitäten des mit zahlreichen Preisen wie dem Echo Klassik ausgezeichneten Musikerteams gehören immer wieder Brückenschläge zwischen Barock und Moderne. Zu den diesjährigen Neuburger Barockkonzerten kommen sie am Samstag, 8. Oktober 2022, um 20 Uhr mit ihrem neuen Programm „Time Travel“ und zwei englischen Ikonen der Musikgeschichte: Der Barockkomponist Henry Purcell trifft im Kongregationssaal auf die legendären Beatles. Purcell und die Beatles verbinden ihre Herkunft, ihre Breitenwirkung und ihre Kreativität. In erster Linie ist ihnen der geniale Zug zur Schöpfung wundersam eingängiger Melodien eigen.

Barockkonzerte in Neuburg wollen Musikgenres mischen

Unterstützung bei dieser musikalischen Zeitreise, bei der sich Hits wie Purcells „Cold Song“ und „Yesterday“ von den Beatles abwechseln, kommt von der Saxofonistin Asya Fateyeva. Sie gehört schon aufgrund ihres Instruments zu den spannendsten Solistinnen Deutschlands. Das Mitte des 19. Jahrhunderts auftauchende Instrument hat nicht nur die Jazz- und Popmusik klanglich unglaublich bereichert, sondern der vielfältig wandelbare Klang fügt sich großartig in die Erkundung Alter Musik. Im Konzert mit der Berliner lautten compagney schlüpft Asya Fateyeva mit ihrem Saxofonspiel in die Singstimmen all der unsterblichen Songs von Henry Purcell und Paul McCartney, John Lennon und Co., überwindet mühelos alle Genregrenzen und beweist so die beeindruckende Wandelbarkeit des Saxofons.

Vom 6. bis 8. Oktober findet die 75. Auflage der Neuburger Barockkonzerte statt. Tickets sind ab sofort erhältlich in der Tourist-Information Neuburg, per Telefon unter 08431 55 240/241 oder per E-Mail unter tourist@neuburg-donau.de. Für das Konzert im Birdland Jazz Club Neuburg unter Telefon 08431/ 41233 oder per E-Mail: reservierung@birdland.de.