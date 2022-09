Neuburger Barockkonzerte feiern 75-jähriges Bestehen

Plus Von Hauskonzerten zu einer Institution: Zum Jubiläum geht es auf eine musikalische Zeitreise - mit der Erkenntnis, dass sich vieles ändert und doch gleich bleibt.

Sie sind eine echte Institution und das seit 75 Jahren. Kaum ein Musikfestival in Bayern kann auf eine derart lange, erfolgreiche Tradition verweisen. Die Neuburger Barockkonzerte feiern ihr Jubiläum mit einem Programm, das Zeiten übergreift.