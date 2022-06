Neuburg

vor 32 Min.

Neuburger Bauausschuss stimmt für neuen Kindergarten

In Neuburg soll ein weiterer Kindergarten entstehen.

Plus An der Donauwörther Straße in Neuburg soll ein zweigeschossiger Neubau für Kindergarten- und Krippenplätze entstehen. Der Bauausschuss stellt sich geschlossen hinter die Pläne.

Von Anna Hecker

Kaum hat man einige geschaffen, bräuchte es schon wieder neue: Die Rede ist von Kindergarten- und Krippenplätzen im Raum Neuburg. Sie gehören seit Jahren zur heiß begehrten Ware, die Wartelisten werden immer länger. Damit man ansatzweise den Bedarf decken kann, hat der Bauausschuss einem weiteren Vorhaben die Unterstützung ausgesprochen.

