Neuburger beleidigt und nötigt einen Autofahrer und schlägt dann zu

Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der einen anderen beleidigt und geschlagen hat. Außerdem nötigte er den Geschädigten davor auch im Straßenverkehr.

Ein Mann hat in Neuburg einen anderen beleidigt und geschlagen. Ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen war am Dienstag gegen 19.05 Uhr in Neuburg im Bereich „Am Südpark“ unterwegs, als dieser plötzlich von einem Autofahrer hinter ihm durch starkes Auffahren bedrängt und durch Zeigen des Mittelfingers beleidigt wurde.

Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte von dem „Auffahrer“, einem 29-jährigen Mann aus Neuburg, überholt und ausgebremst. Anschließend stieg der Fahrer aus und es folgten weitere Beleidigungen und Bedrohungen sowie zwei Faustschläge in das Gesicht des Geschädigten. Gegen den 29-jährigen Mann wird nun wegen mehreren Delikten ermittelt. (nr)