Neuburg

vor 17 Min.

Neuburger Brandlbad: Darum kommen heuer doch keine Online-Tickets mehr

Badespaß ohne nervige Warterei am Eingang: Da ein neues Kassensystem doch nicht bis zu den Sommerferien im Neuburger Brandlbad installiert werden kann, haben Stadt und Stadtwerke eine Übergangslösung in Form von vergünstigten Saisonkarten ins Leben gerufen.

Von Katrin Kretzmann

Vor zwei Wochen kratzte das Thermometer an der 40-Grad-Marke, auch in Neuburg. Kein Wunder also, dass die Menschen in Scharen zum Brandlbad pilgerten. Blöd nur, dass gerade dann – mal wieder – die Kassenautomaten zickten, die Warteschlange immer länger und die Anstehenden immer grantiger wurden. Abhilfe sollte ein neues Kassensystem, unter anderem mit digitalen Tickets, bringen, das zeitnah angeschafft wird und zu den Sommerferien in Betrieb geht. Doch daraus wurde nichts. Nun haben sich Stadt und Stadtwerke eine Übergangslösung für diese Saison einfallen lassen – die nicht nur die Wartezeiten wegfallen lässt, sondern auch den Geldbeutel schont.

