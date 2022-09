Neuburger Brandlbad öffnet am 25. September zum letzten Mal

Der Sommer im Brandlbad ist bald vorbei. Wann das Parkbad mit eingeschränktem Betrieb öffnen wird.

Die Freibad-Saison in Neuburg neigt sich dem Ende zu. Am Sonntag, 25. September, wird das Brandlbad zum letzten Mal in diesem Sommer geöffnet haben. Dies hat der Werkausschuss in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Zuletzt sind die Besucherzahlen aufgrund der herbstlichen Witterung zurückgegangen.

Neuburger Brandlbad schließt am 25. September

Heuer wird es jedoch keinen nahtlosen Übergang in die Hallenbad-Saison geben. Erst am 1. November wird das Parkbad mit eingeschränktem Betrieb eröffnen. (AZ)

