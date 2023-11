Neuburg

06:00 Uhr

Neuburger Brettspielverein lädt zum Warhammer-Turnier

Der Brettspielverein Neuburg lädt alle Interessierten am 11. November zu einem Warhammer-Turnier ein.

Artikel anhören Shape

In Neuburg findet ein Warhammer-Turnier statt. Was die Teilnehmenden erwartet und was das Spiel ausmacht.

Der Brettspielverein Neuburg lädt zum Warhammer-Turnier ein. Am Samstag, 11. November, spielen 24 Teilnehmende in Neuburg für zwölf Stunden um den Sieg bei dem Tabletop-Spiel. So ein Warhammer-Turnier ist vergleichbar mit einem Schach-Turnier, wie Sascha Hein vom Brettspielverein Neuburg erklärt. Warhammer ist ein sogenanntes Tabletop-Spiel. Das sind Strategiespiele, bei denen zwei oder mehrere Spieler mit Miniaturfiguren auf einer Tischplatte (englisch: Tabletop) antreten. Im Gegensatz zu anderen Brettspielen ist der Begriff Tischplatte hier wörtlich zu nehmen, denn die meisten Spiele werden ohne Spielfeld ausgeliefert. Jeder Spieler kontrolliert eine aus Figuren bestehende Armee. Das Ziel ist nicht unbedingt, den Gegner zu eliminieren – obwohl es dazu oft zwangsläufig kommt –, sondern Punkte zu machen, indem man etwa Bereiche auf dem Spielfeld mit seinen Figuren einnimmt. Bei Warhammer malen die Spielende ihre Figuren selbst an Es gibt bei Warhammer viele Spielsysteme. Am 11. November spielen die Teilnehmenden das Spiel Warhammer 40k. Das Spiel spielt in fernen Zukunft im Jahr 40.000. Das Spiel hat einen hohen kompetitiven Charakter. Der Brettspielverein möchten den Spielern und Spielerinnen mit dem Turnier die Möglichkeit geben, sich im größeren Umfeld zu messen. Die einzelnen Figuren werden individuell bemalt. Für viele Fans ist das Bemalen mindestens ebenso wichtig wie das Spiel an sich. Viele Modelle werden in stundenlanger Arbeit gebaut, bemalt und designt. Dieser Punkt wird bei dem Turnier mit einem Preis belohnt. Das schönste Modell wird ausgezeichnet. Das Turnier findet im Gebäude des Maschinenrings (Am Maschinenring 1) in Neuburg statt. Los geht es um 8 Uhr. Die Veranstaltung dauert bis 20 Uhr. Zuschauer und Zuschauerinnen sind willkommen. (AZ)

Themen folgen