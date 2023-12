Neuburg

Neuburger Brückenplanung wird erneut auf den Kopf gestellt

Plus Der Stadtrat kassiert seine eigene Entscheidung, 2024 die lang diskutierte Fußgängerbrücke am Brandl anzugehen. Es ist das überraschende Ergebnis einer chaotischen Diskussion.

Von Barbara Wild

Gerade einmal drei Wochen ist es her, dass der Neuburger Stadtrat beschlossen hat, eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke auf Höhe des Brandlbades zu planen. Das Ergebnis war mit 16:13 Stimmen knapp, aber die Entscheidung war gefallen. Doch die Hoffnungen vieler Bürgerinnen und Bürger, schon bald diese Querung über die Donau verwirklicht zu sehen, hat am Dienstagabend erneut einen Dämpfer bekommen. Nach einem chaotischen Sitzungsverlauf mit teils hitzigen Diskussionen und einer namentlichen Abstimmung ist klar: Die Planung der Brücke wird erst einmal hinten angestellt.

Am Ende der Sitzung wussten wohl einige Stadträtinnen und Stadträte selbst nicht genau, was genau da eigentlich passiert war. Vor allem die Grünen sahen sich zudem wohl völlig überrumpelt angesichts der getroffenen Entscheidungen, die erst in der Sitzung erarbeitet und abgestimmt wurden. Auslöser dafür war ein Antrag des Bürgermeisters Johann Habermeyer.

