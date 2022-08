Neuburg

Neuburger Burgfunken hoffen auf normalen Fasching 2023

Plus Die Faschingsgesellschaft Burgfunken aus Neuburg hat Sehnsucht auf eine lustige Faschingszeit. Die Hoffnung darauf lebt, auch wenn etwas Ungewissheit in der Luft schwebt.

Von Tabea Fackelmann

Für die Burgfunken ist ab diesem Jahr alles wieder beim Alten. Während für viele der Fasching ein Event ist, das noch weit in der Zukunft liegt, beginnt für die Faschingsgesellschaft nach den Sommerferien das Training. „Die Vorbereitungen verlaufen ganz normal. Der kleine und der große Hofstaat wird regulär trainieren,“ erklärt der erste Präsident Harald Zitzelsberger, auf Anfrage unserer Redaktion. „Wir hoffen auf einem normalen Fasching. Können aber nicht in die Glaskugel schauen“. Er bezieht sich auf die Ungewissheit, ob es nicht doch noch im Herbst zu Einschränkungen kommen könnte, er schaue aber optimistisch in die Zukunft.

