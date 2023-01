Die Neuburger Burgfunken laden zum Gardetreffen

Die Neuburger Faschingsgesellschaft Burgfunken lädt zum 32. Gardetreffen in die Parkhalle in. Es ist das größte im gesamten süddeutschen Raum.

Wer in Neuburg Fasching sagt, sagt gleich darauf auch Burgfunken. Ein Fasching ohne sie ist für die Ottheinrichstädter längst unvorstellbar. Neuburgs Faschingsgesellschaft genießt den Ruf als Veranstalter des größten Hallen-Gardetreffens im gesamten süddeutschen Raum. Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Januar, findet die Großveranstaltung in der Neuburger Parkhalle nach zwei ausgefallenen Saisonen bereits zum 32. Mal wieder statt.

20 Garden und Showformationen werden beim Gardetreffen zu sehen sein

20 Garden und Showtanzformationen werden an den beiden Tagen in der Parkhalle ihr Können zeigen. Am Samstag sind die großen Garden dran, und am Sonntag geben die Kindergarden ihr Bestes. Traditionelle Gardetänze, traumhafte Prinzenwalzer bis hin zu modernen Showtänzen – all das wird auch in diesem Jahr wieder zu sehen sein. Ein besonderes Highlight wird die Showtanzformation "Dance Fire" aus Irgertsheim sein, die im Jahr 2022 Vize-Europameister im Schautanz mit Hebefiguren wurde.

Die rund 110 Aktiven bei den Burgfunken freuen sich schon, wie es heißt, auf ein tolles Programm mit vielen Highlights. Die Einladungen für die auftretenden Garden sind schon im Herbst verschickt worden. Dabei hätten die Burgfunken in diesem Jahr besonders darauf geachtet, wer sich im Jahr 2021 als Zeichen der großen "Faschingsfamilie" an dem Gemeinschaftsorden beteiligt hat und welche Faschingsgesellschaften die Burgfunken jährlich einladen. Auch bei der Organisation in Sachen Auf- und Abbau, bei der Licht- und Tontechnik und bei der ganzen Verpflegung in der Parkhalle hat man einige Neuerungen umgesetzt.

Neu im Programm ist eine After-Show-Party in der Neuburger Parkhalle

"Wir freuen uns riesig, die Gastgarden in Neuburg begrüßen zu dürfen und am Samstagabend im Rahmen der After-Show-Party mit DJ Leo (Gashi) gemeinsam noch ein wenig abfeiern zu können", so Burgfunken-Chef Harry Zitzelsberger. Karten für das Gardetreffen gibt es an beiden Tagen noch an der Tageskasse. Der Einlass ist jeweils um 13 Uhr.

Darüber hinaus hat man auch die Möglichkeit, an der Kasse noch Karten für die Rosenmontagsgaudi im Kolpinghaus zu erwerben. Die Tageskarte kostet am Samstag für Erwachsene fünf, am Sonntag zwölf Euro. Ab zwölf und bis 18 Jahre zahlt man am Samstag drei und am Sonntag neun Euro. Kinder von fünf bis elf Jahren zahlen am Samstag 2,50 und am Sonntag sechs Euro. Der Eintritt für die After-Show-Party am Samstag ab 21 Uhr ist frei. (AZ)

