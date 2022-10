Neuburger Burgfunken: Neustart nach Corona-Pause

Die Neuburger Burgfunken wollen den Fasching neu aufleben lassen und bereiten sich vor. Gruppen können bereits jetzt gebucht werden.

„Endlich wieder Gleichgesinnte treffen, unbeschwert sein und mit Vereinskollegen mächtig Spaß haben“ - das war der Plan der gesamten Vereinsführung der Neuburger Burgfunken, bevor die nächste Faschingszeit eingeläutet wird. Durch die Pandemie ist das Vereinsleben ziemlich heruntergefahren und es war nicht mehr so, wie man es bei der Neuburger Narrengilde gewohnt war. Dennoch müsse man alles dafür tun, um das Brauchtum des Faschings in Neuburg neu aufleben zu lassen und alles in Betracht ziehen, damit die aktiven Burgfunken in eine hoffentlich normale Faschingszeit starten können, heißt es in einer Mitteilung der Burgfunken.

Für den gesamten Jugendbereich war aus diesem Grund ein Grillfest am Schützenheim Bittenbrunn geplant, das aber leider wegen der schlechten Witterung nach den Sommerferien abgesagt werden musste und nun auf das Frühjahr 2023 verschoben ist. Doch der geplanten Gruppenfahrt des großen Hofstaates stand nichts im Wege und die aktiven Mitglieder erlebten abwechslungsreiche Tage mit einigen Programmpunkten in der Frankenmetropole Nürnberg.

Mit der gelungenen Gruppenfahrt des großen Hofstaates der Neuburger Burgfunken nach Nürnberg ging der Plan der Vereinsführung auf

Neben dem Besuch einer Kart-Bahn, einer Nürnberger Stadtrundfahrt im Doppeldeckerbus und das Eintauchen im Nürnberger Nachtleben, hatte die Truppe reichlich Gelegenheit, den Teamgeist zu stärken und den sozialen Zusammenhalt neu aufleben zu lassen. Der Plan der Vereinsführung ging somit auf und man blickt nun auf die nächsten Wochen, in denen sich die Burgfunken in den Trainingseinheiten für den Krönungsball am 7. Januar 2023 im Kolpinghaus vorbereiten.

Die Auftrittsbuchung für den Kinderhofstaat sowie für den Großen Hofstaat ist ab sofort unter der Telefonnummer 0176/87861488 bei Michaela Beric eingerichtet. (AZ)