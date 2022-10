Neuburger Burgfunken stellen die aktive Mannschaft vor

Nach zwei Jahren Corona-Pause soll der Fasching in Neuburg wieder Fahrt aufnehmen. Die Prinzenpaare der Faschingsgesellschaft Burgfunken sind noch geheim.

Nicht mehr lange, dann wird das Geheimnis gelüftet, wer als Nachfolger von Prinz Nico 1. und Prinzessin Laura 2. im Neuburger Fasching bereit sein wird und an welche Personen die Regentschaft übergeht.

Nach zwei Jahren Corona-Pause wollen die Neuburger Burgfunken ihre Prinzenpaare wieder auf dem Schrannenplatz vorstellen

Nach zwei Jahren Corona-Pause wollen die Burgfunken mit der traditionellen Vorstellung auf dem Schrannenplatz ihr Comeback mit zwei zukünftigen Prinzenpaaren feiern und man darf bereits jetzt schon gespannt sein, wer die Rolle der Regenten im großen und kleinen Hofstaat übernehmen wird. Bei den aktiven Tänzern der Erwachsenen- und Kindergarde wächst bereits die Vorfreude auf den 11. November, verbunden mit der Vorstellung der Aktiven von der Brüstung der Markthalle am Schrannenplatz einen Tag später.

Im 68. Vereinsjahr und nach zwei schwierigen Jahren muss der Fasching in Neuburg wieder ins Laufen kommen, und die rund 110 Aktiven der Burgfunken geben alles dafür, heißt es in einer Mitteilung der Burgfunken. Termin der Vorstellung ist Samstag, 12. November, ab 10.45 Uhr am Schrannenplatz. (AZ)