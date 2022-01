Neuburg

18:05 Uhr

Neuburger Burgfunken verleihen 200 Orden für „Ritter“ und Aktive

Antreten zur Ordensverleihung mit Masken: Das „Dreigestirn“ überreichte die bunten Sterne an Ritter, Sponsoren, Freunde und Aktive der Neuburger Burgfunken.

Plus Neuburger Burgfunken laden mit ihrem „Dreigestirn“ auf die Arco-Terrasse. Die Veranstaltung ist ein Ersatz für die ausgefallene Saison. MdB Reinhard Brandl lobt den Zusammenhalt.

Von Winfried Rein

Der Fasching ist ausgefallen – und doch nicht so ganz. Die Neuburger Burgfunken verliehen Sonntagnachmittag über 200 Orden an Aktive, Ehrengäste, Sponsoren und die Riege der „Ritter von der Hutzeldörre“. Die „Outdoor-Verleihung“ auf der Terrasse des Arcoschlösschens galt also den Treusten der Treuen. „Denn eins ist klar, die Burgfunken lassen sich niemals unterkriegen“, rief Präsident Harald Zitzelsberger den Gästen zu. Der Ober-Narr hatte seine Showtanzgarde und das neue „Dreigestirn“ aufmarschieren lassen.

