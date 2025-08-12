Neuburger Einkaufsgutschein Neuro: Geht das Konzept noch auf?

„Attraktiv? Das ist für mich der Neuro. Den kann ich in über 200 Geschäften einlösen.“ Mit diesen Worten beginnt der Kinospot zum Neuburger Einkaufsgutschein aus dem Jahr 2015. Seit fast 15 Jahren gehört der Geschenkgutschein im Scheckkartenformat zur lokalen Einkaufswelt. Doch die Zeiten ändern sich: Einige der Geschäfte, die das Stadtmarketing Neuburg als Teilnehmer auf der Internetseite ausweist, haben mittlerweile geschlossen. Konkurrenzprodukte wie der Wunschgutschein, der deutschlandweit in über 500 Geschäften und Online-Shops einzulösen ist, haben zugenommen. Wie zeitgemäß und erfolgreich also ist der Neuro noch?

Barbara Wild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86633 Neuburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einkaufsgutschein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis