„Neuburger Einkaufsgutschein Neuro: Erfolgsgeheimnis oder Auslaufmodell?“

Neuburg

Neuburger Einkaufsgutschein Neuro: Geht das Konzept noch auf?

Obwohl es weniger Geschäfte in der Innenstadt gibt und die Konkurrenz anderer Gutscheine groß ist, setzt das Stadtmarketing weiter auf den Neuro.
Von Barbara Wild
    Die Einkaufswelt in Neuburg wandelt sich rasant. Kommen dann der Neuburger Einkaufsgutschein "Neuro" überhaupt noch an?
    Die Einkaufswelt in Neuburg wandelt sich rasant. Kommen dann der Neuburger Einkaufsgutschein "Neuro" überhaupt noch an? Foto: Barbara Wild

    „Attraktiv? Das ist für mich der Neuro. Den kann ich in über 200 Geschäften einlösen.“ Mit diesen Worten beginnt der Kinospot zum Neuburger Einkaufsgutschein aus dem Jahr 2015. Seit fast 15 Jahren gehört der Geschenkgutschein im Scheckkartenformat zur lokalen Einkaufswelt. Doch die Zeiten ändern sich: Einige der Geschäfte, die das Stadtmarketing Neuburg als Teilnehmer auf der Internetseite ausweist, haben mittlerweile geschlossen. Konkurrenzprodukte wie der Wunschgutschein, der deutschlandweit in über 500 Geschäften und Online-Shops einzulösen ist, haben zugenommen. Wie zeitgemäß und erfolgreich also ist der Neuro noch?

