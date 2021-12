Neuburg

19:00 Uhr

Neuburger Einzelhändler verraten Geschenkideen für die Weihnachtszeit: Ein Strategiespiel für Jung und Alt

Bei Spielwaren Habermeyer in Neuburg gibt es Weihnachtsgeschenke für jeden Geldbeutel. Besonder nachhaltige Spielwaren sind gefragt.

Plus In einer kleinen Serie stellt die Neuburger Rundschau Geschenkideen für Weihnachten vor, die in den Geschäften vor Ort zu kaufen sind. Diesmal gibt es Tipps für große und kleine Spielefans.

Von Anna Hecker

Da stehen sie, die Kinderträume: Puppen, Legos, Kuscheltiere und tausend Dinge mehr. Dass bei Spielwaren Habermeyer in Neuburg allerdings nicht nur passende Weihnachtsgeschenke für die Kleinen zu kaufen sind, wird schnell klar, wenn Inhaberin Maria Habermeyer vorstellt, welche Spiele in diesem Jahr besonders gefragt sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen