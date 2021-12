Neuburg

Neuburger Einzelhändler verraten Geschenkideen für die Weihnachtszeit: Fruchtige Tees für die kalte Jahreszeit

Plus In einer kleinen Serie stellt die Neuburger Rundschau Geschenkideen für Weihnachten vor, die in den Geschäften vor Ort zu kaufen sind. Als letzten Teil gibt es genussvolle Empfehlungen für Unentschlossene.

Von Anna Hecker

In dem kleinen Laden reihen sie sich Seite an Seite: große Tüten kleine Tüten, liebevoll verpackt und weihnachtlich dekoriert; täglich werden es mehr davon. Elke Schubert, Inhaberin von Elkes Teekandl in Neuburg, packt die Weihnachtsgeschenke aktuell in Akkordarbeit. Denn bei ihr finden vor allem Kundinnen und Kunden das Passende, die schon nach fertigen Geschenken suchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

