Neuburg

06:00 Uhr

Im Neuburger Pop-up-Store wird bald Tupperware verkauft

Plus Nur wenige Wochen nach Eröffnung des Pop-up-Stores in Neuburg gibt es bereits eine Mieterin. Demnächst wird sie in der Rosenstraße die berühmten Behälter verkaufen.

Von Claudia Stegmann

Wo bis vor Kurzem noch bunter Perlenschmuck im Schaufenster lag, wird es ab Mitte November bunte Plastikschlüsselchen zu kaufen geben. Aus dem Pop-up-Store in der Rosenstraße wird dann vorübergehend ein Tupperware-Laden.

"Ich freu mich schon voll drauf", sagt Sonja Ruf. Die 50-Jährige aus Unterstall ist seit vielen Jahren begeisterte Tupperware-Beraterin und betreibt noch bis Ende des Jahres einen Laden in Manching. Doch der Standort im dortigen Gewerbegebiet und der Weg dorthin sind für sie nicht optimal. Deshalb habe sie sich schon länger in Neuburg nach Räumen umgesehen, die sie für eine begrenzte Zeit anmieten könnte. "Kolleginnen in Großstädten hatten mit Pop-up-Stores Mega-Erfolge", erzählt sie. Doch ein solches Konzept gab es in Neuburg nicht - bis Plamena Griesbauer aus der Ladenfläche ihres Hauses in der Rosenstraße einen flexiblen Verkaufsraum machte.

