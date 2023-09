Neuburger Eisarena braucht finanzielle Unterstützer

Auch 2023 soll man auf dem Neuburger Weihnachtsmarkt wieder Eislaufen können. Doch die Finanzierung der Kunstbahn wackelt. Deshalb gibt es jetzt einen Aufruf.

Seit 15 Jahren ist die Eisarena am Neuburger Weihnachtsmarkt eine der Hauptattraktionen. In der Vorweihnachtszeit zieht die Kunststoffbahn viele Familien aus dem Umkreis nach Neuburg. Während die Eltern in den Straßen flanieren oder bei Glühwein und Steaksemmel die Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt genießen, toben Jahr für Jahr viele Hundert Kinder auf der Eislauffläche.

Die Nutzung der Eisbahn ist kostenlos, nicht aber umsonst, weiß der Geschäftsführer des Stadtmarketings Neuburg, Michael Regnet: "Die Eisarena wurde vor 15 Jahren vom Stadtmarketing angeschafft und in den folgenden Jahren abbezahlt. Die laufenden Kosten steigen allerdings von Jahr zu Jahr." Es gibt bereits viele Unterstützer der Weihnachtsmarktattraktion, ohne die ein Betrieb der Bahn gar nicht möglich wäre. Die größten Förderer sind vor allem die "Stiftung für Neuburger" und die Sparkasse Neuburg-Rain, sowie weitere Sponsoren, die über Bandenwerbung ihren finanziellen Beitrag leisten.

Neuburger Eisarena kann man kostenlos nutzen

Regnet könne all denen, die schon von Anfang an oder seit langer Zeit ihre Treue halten, nicht genug danken. Für die meisten Besucher des Neuburger Weihnachtsmarktes ist es selbstverständlich, dass es die Eisarena gibt und, dass diese kostenlos genutzt werden kann. Was aber im Hintergrund für Kosten entstehen, wissen nur wenige. Der Unterbau muss alle Unebenheiten des Platzes ausgleichen, dass eine besonders stabile und ebene Fläche von etwa 300 Quadratmetern entsteht.

Der Aufbau der Eisarena, sowie die Ausgabe und Instandhaltung der Schlittschuhe und die Beleuchtung der Fläche schlagen mit hohen Beträgen zu Buche. Die Eisarena koste dem Stadtmarketing pro Betriebstag in etwa 1000 Euro, so Regnet. Auf die Länge des Weihnachtsmarktes mache das in Summe etwa 23.000 bis 30.000 Euro aus. Diese Kosten kann der Stadtmarketingverein nicht alleine stemmen.

Pro Saison verursache die Bahn Kosten bis zu 30.000 Euro

Nach den Corona-Jahren, der Energiekrise und der hohen Inflation ist die wirtschaftliche Lage vieler Unternehmer nicht mehr so gut und es wird gerade an solchen Ausgaben wie der Unterstützung der Eisarena gespart. Dennoch hofft Michael Regnet auf weitere Sponsoren. "Ich möchte einen Anruf an alle Gewerbetreibenden aus Neuburg und Umgebung starten, Werbepartner der Neuburger Eisarena zu werden. Wir haben noch freie Bandenwerbeplätze und freuen uns auf Unterstützung, sodass auch in den kommenden Jahren viele hundert Kinder auf unserer Eisbahn Schlittschuhlaufen können", bittet Regnet. (AZ)

