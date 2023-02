Neuburger Fadenspieler zeigen "Zwerg Nase" in neuer Fassung

Das Märchen "Zwerg Nase" wird von den Neuburger Fadenspielern neu inszeniert. Eine weitere Aufführung ist geplant.

Einen verzauberten Nachmittag erlebten die großen und kleinen Gäste der Neuburger Fadenspieler. Mit sehr viel Liebe haben diese das Hauffsche Märchen „Zwerg Nase“ auf die Bühne gebracht. Der aktualisierten Textfassung und dem völlig neu inszenierten Stück konnten auch die Kleinsten gut folgen und die – gewohnt – kunstvollen Puppen entführten die begeisterten Zuschauer ins weite Reich der Fantasie.

Fasziniert konnte man die beängstigende Verwandlung des Jungen Jakob in ein Eichhörnchen und später in besagten Zwerg Nase beobachten. Gekonnt bauten die Puppenspieler dabei Scherenschnitt-Szenen ein, was die märchenhafte Unwirklichkeit von Jakobs Leben bei der merkwürdigen Fee Kräuterweis verstärkte. Die Rückkehr zur bunten „Realität“ auf der Fadenspieler-Bühne fanden einige kleinere Kinder hörbar entspannend. Jetzt konnte Jakob - verwandelt zum „Zwerg Nase“ - mit seinen bemerkenswerten Kochkünsten am Hofe glänzen. Die Begegnung Zwerg Nases mit Gans Mimi, einer verzauberten Prinzessin, und das glückliche Ende all der Zauberei begeisterten junges und älteres Publikum.

Das wunderschöne Märchen wird am Sonntag, 19. Februar, um 16 Uhr ein weiteres Mal gespielt. Infos zu Kartenbestellung und dem Jahresprogramm gibt es unter www.fadenspieler-neuburg.de zu finden.