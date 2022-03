Neuburger fährt Mofa um und zeigt Jugendlichem den Mittelfinger

Ein Neuburger fährt das Mofa eines 16-Jährigen um. Als der Jugendliche die Angelegenheit klären will, wird der Mann unflätig.

Am frühen Donnerstagabend gegen 18.10 Uhr parkte ein 16-jähriger Neuburger sein Mofa an einer geeigneten Örtlichkeit im Schleifmühlweg in Neuburg, als das Mofa laut Polizei durch ein herannahendes Auto umgefahren wurde. Als der 16-Jährige die Angelegenheit klären wollte, zeigte ihm sein 46-jähriger Kontrahent den Mittelfinger und fuhr davon.

Mann fährt in Neuburg Mofa um und zeigt den Mittelfinger

Der 16-Jährige verständigte die Polizei, welche den Unfallfahrer bei seiner Wohnanschrift in Neuburg aufsuchte. Dort konnte der Mann leicht alkoholisiert festgestellt werden. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen sowie die Einziehung der Fahrerlaubnis im Strafverfahren. (nr)