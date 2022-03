Neuburger Feuerwehr sucht schrottreife Autos für Rescue Challenge

Ende Mai findet in Neuburg die deutsche Meisterschaft in der Unfallrettung statt. Feuerwehr-Teams aus ganz Deutschland zeigen ihr Können bei nachgestellten Unfällen.

Der TÜV: abgelaufen. Der Kilometerstand: tief im sechsstelligen Bereich. Die Zylinderkopfdichtung: defekt. Die Diagnose des Kfz-Mechanikers: schrottreif. Es sind Autos wie diese, die die Feuerwehr Neuburg derzeit händeringend sucht. Doch fahruntauglich allein reicht nicht aus. Damit die Fahrzeuge den Ansprüchen der Feuerwehrleute genügen, werden sie auch noch zerbeult, gequetscht und ramponiert. Erst dann erfüllen sie den Zweck, für den die Feuerwehr sie benötigt: als Wettkampf-Objekt, an denen Deutschlands beste Feuerwehrmänner und -frauen ihr Können zeigen.

Es brauchte drei Anläufe, ehe die deutsche Meisterschaft in der Unfallrettung in Neuburg stattfinden kann. Nachdem die Corona-Pandemie auch Veranstaltungen dieser Art zuletzt nicht zuließ, findet die Rescue-Challenge nun vom 27. bis 29. Mai an der Feuerwache in Neuburg statt. Fast 30 Teams aus ganz Deutschland und der Tschechischen Republik haben sich angemeldet, um sich unter realitätsnahen Bedingungen einen Wettkampf zu liefern, welches Team am schnellsten und auf dem besten Weg eine oder mehrere eingeklemmte Personen retten kann.

Recue Challenge in Neuburg findet am letzten Mai-Wochenende statt

Der Wettstreit untereinander ist dabei Mittel zum Zweck. Denn durch das Beobachten der anderen Teams, durch Gespräche und Diskussionen mit den anderen Teilnehmern sowie den „Einsatznachbesprechungen“ können die Feuerwehrleute neues Wissen erwerben und vorhandenes vertiefen. Dabei ist Abschauen ausdrücklich erwünscht, um die eigene Vorgehensweise zu überprüfen und gegebenenfalls zu überdenken.

Bei der Rescue-Challenge bekommt jedes Team eine Aufgabe gestellt, die ihr vorher nicht bekannt ist – wie im echten Leben eben auch. Fahrzeug frontal gegen einen Baum geprallt. Fahrer eingeklemmt, Kind auf der Rücksitzbank. So könnte etwa eine Aufgabe lauten. Die verletzten Personen werden natürlich durch Dummies dargestellt. Doch das Auto muss dieselben Schäden wie bei einem echten Unfall haben. Und zu diesem Zweck sucht die Neuburger Feuerwehr nun schrottreife Wagen, die im Vorfeld der Meisterschaft zielgerichtet demoliert werden. Rund 40 Fahrzeuge werden für die Meisterschaft benötigt. Die Hälfte konnte die Feuerwehr bereits organisieren, doch damit fehlen immer noch rund 20 Autos, die die Feuerwehr über Schrotthändler allein nicht beschaffen kann.

Feuerwehr Neuburg übernimmt die Entsorgungskosten für die Autos

Neuburgs Kommandant Markus Rieß ist deshalb auf der Suche nach Autos, die wertlos sind und normalerweise in der Schrottpresse landen würden. Ansprüche an Modell, Baujahr, Ausstattung oder vorhandene Schäden gibt es keine. Nur eine Einschränkung macht Rieß: „Die Autos sollten im Innenraum nicht verschimmelt oder vermüllt sein.“ Außerdem sollten sie zumindest optisch den Anschein erwecken, fahrtüchtig zu sein. Eine verrostete Blechhülle ohne Reifen, die schon seit Jahren hinterm Schuppen steht, hilft der Feuerwehr also nicht.

Geld kann die Feuerwehr für die schrottreifen Autos nicht bezahlen. Doch sie kümmert sich um die Verschrottung und übernimmt die Kosten dafür.

Gesucht werden ausschließlich Autos – also keine Transporter, Vans, VW-Busse oder Ähnliches. Wer einen entsprechenden Wagen loswerden möchte, kann sich an die Feuerwehr Neuburg unter der Mailadresse info@feuerwehr-neuburg.de wenden – am besten mit einem Foto vom Auto.