Neuburger Feuerwehrkräfte retteten über 130 Menschen aus einer Notlage

Über 130 Menschen hat die Feuerwehr Neuburg im vergangenen Jahr gerettet, eine Bilanz die den 104 aktiven Feuerwehrmännern und -frauen der beste Lohn für die aufreibenden Einsätze ist. Doch zur Jahresbilanz, die Kommandant Markus Rieß in der Fahrzeug- und Gerätehalle des Stützpunktes zog, gehört leider auch, dass 13 Personen ihr Leben ließen.

Insgesamt war es ein ereignisreiches und forderndes Jahr für die Neuburger Feuerwehr. Hochwasser in Neuburg und Schrobenhausen, eine Großübung am Zeller Flugplatz und natürlich die fieberhafte Suche nach zwei Studenten, die in der Donau leider ertranken. Rieß lenkte den Blick bewusst auf das, was seine Feuerwehrmänner an jenem schicksalshaften Tag geschafft hatten: den dritten Studenten vor dem Ertrinken zu retten. „Über alles Mögliche rund um das Unglück wurde berichtet, aber das eigentlich Wunderbare hat niemand so recht mitbekommen.“

Mit Bildern und Filmen konnten die zahlreichen Besucher der Mitgliederversammlung noch einmal Revue passieren lassen, was die Feuerwehr im gesamten Jahr 2024 geleistet hatte.

Bei den Neuwahlen wurde ein neuer Kassier, ein Schriftführer und die Vertrauensperson neu gewählt. Einige Mitglieder wurden für ihren treuen Dienst bei der Feuerwehr ausgezeichnet. Lothar Gerhard ist seit 40 Jahren dabei. Für seine Treue darf er eine Woche im Feuerwehr-Erholungsheim in Bayerisch Gmain urlauben. Die Stadt Neuburg kommt für die Kosten der Begleitperson auf.

Ehrungen bei der FFW Neuburg: Kreisbrandmeister Luis Speth, Stadtbrandmeister Stefan Hanowski, Christopher Bolsinger (25 Jahre), Florian Feyrer, Florian Neumann, OB Gmehling, Lothar Gerhard (40 Jahre) und Stadtbrandinspektor Markus Rieß. (von rechts). Foto: Feuerwehr Neuburg

Kreisbrandinspektor Alois Speth und Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ehrten zudem Christoph Bolsinger, Florian Feyrer und Florian Neumann, die allesamt seit 25 Jahren ihre Zeit und Kraft für die Feuerwehr geben.

Sie und die Kameradinnen und Kameraden haben bei exakt 491 Einsätzen geholfen. Zusammengerechnet haben die Aktiven fast 5800 Stunden im vergangenen Jahr dem Gemeinwohl zur Verfügung gestellt - dazu gehören Hilfsdienste für die Stadt - Stichwort: Weihnachtsbeleuchtung oder Innenstadt-Verschönerung - ebenso wie die Absicherung von Unfallstellen oder die Kontrolle bei Fehlalarmen. Doch es ist die schnelle und versierte Hilfe bei Bränden oder schweren Unfällen, die den guten Ruf der Neuburger Einsatzkräfte prägt und sie zum wichtigen Partner benachbarter Wehren macht, wenn Spezialausrüstung oder Atemschutzträger gebraucht werden.

Nicht versäumt hat Kommandant Markus Rieß den Appell an die Stadt, die den Bau einer zusätzlichen Fahrzeughalle am Stützpunkt in der Sudentenlandstraße versprochen hatte. „Auf finanzielle Engpässe kann ich hier leider keine Rücksicht mehr nehmen, da ich ja für einen sicheren Betrieb hier in der Feuerwehr bei diversen Einsätzen zuständig bin“, erinnert Rieß den anwesenden Oberbürgermeister. Dieser habe von einem Zeithorizont von drei Jahren gesprochen. „Nun sollen bitte schön auch die Planungen beginnen“, so Rieß. Eine frostfreie Industriehalle würde genügen, um die aktuellen Erschwernisse zu beseitigen. (AZ)