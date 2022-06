Neuburger Firma Rockwool liefert Wärme für 1000 Wohnungen

Plus Stadtwerke und Rockwool unterzeichnen Zehnjahresvertrag. Neuburg sei damit auf dem Weg zum Klimaziel weit vorne, sagt Deutschland-Chef Volker Christmann.

Die Firma Rockwool verkauft bald Abwärme für Neuburger Wohnungen und Betriebe. Ab Mitte des Jahres 2023 sollen 30 Millionen Kilowattstunden geliefert werden, im Endausbau sogar 50 bis 60 Millionen. Das ist die Grundlage eines Kooperationsvertrages zwischen Rockwool und den Stadtwerken Neuburg.