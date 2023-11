Neuburger Fischereiverein entlässt zwei Tonnen Fische in die Donau

Plus Der Fischereiverein setzt Karpfen, Schleien, Hechte und Zander in die Donau. Die PFC-Belastung bleibt ein akutes Problem. Teichwirte kämpfen gegen Schäden durch Fischotter.

Es ist ein Nachwuchsschub für die Fischwelt der Donau: Zwei Tonnen Karpfen, Schleien, Hechte, Zander und Weißfische entließ der Fischereiverein Neuburg jetzt in den Fluss und seine Nebengewässer. Die Besatzaktion war wegen des Hochwassers um eine Woche verschoben worden.

Wie immer sorgten 30 Helfer und das THW mit seinen Motorbooten für Auftrieb an der Schlösslwiese, als Fischereimeister Alfred Stier aus der bereits verschneiten Oberpfalz mit Lastwagen und Lebendfracht anrückte. Neben frischen Fischen brachte er aktuelle Nachrichten aus der Fischereipolitik mit. Alfred Stier ist nicht nur CSU-Bürgermeister seines Heimatortes Bärnau, sondern auch Vizepräsident des Bayerischen Fischereiverbandes.