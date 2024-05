Neuburger FOS/BOS-Schüler gestalten Nachhaltigkeits-Sitzwürfel

2019 hatte die FOS/BOS den Umweltpreis der Stadt Neuburg verliehen bekommen. Mit dem Preisgeld haben Schülerinnen und Schüler nun Nachhaltigkeits-Sitzwürfel gestaltet.

Am „Tag des Baumes“ präsentierte sich die FOS/BOS Neuburg eindrücklich als „Schule der Nachhaltigkeit“: Passend zu den 17 globalen Entwicklungszielen der lokalen Agenda 2030 haben Schülerinnen und Schüler der 13. Klassen Sitzwürfel gestaltet und der Öffentlichkeit vorgestellt. Moderiert von Martina Wenzel, der Weiteren Ständigen Vertreterin der Schulleiterin und zuständig für die FOS/BOS, beeindruckte die symbolstarke Veranstaltung auch Neuburgs zweiten Bürgermeister Johann Habermeyer und Birgit Bayer-Kroneisl von der Stabsstelle Umwelt und Agenda 21, schreibt die Schule in einer Mitteilung. Für nachhaltigen Wohlklang sorgte die Schulband.

2019 hatte die FOS/BOS den Umweltpreis der Stadt Neuburg verliehen bekommen, nun konnte das Preisgeld von 1500 Euro in die Gestaltung der neuen Sitzmöbel investiert werden. Sie sollen den Schülerinnen und Schülern zur Entspannung dienen, sie inspirieren und das neu bezogene Schulgebäude in der Bahnhofstraße auch optisch bereichern, heißt es.

17 Nachhaltigkeits-Sitzwürfel an der FOS/BOS Neuburg

Jeder der 17 bunt bemalten, von einem Schreiner aus dem Landkreis aus heimischer Fichte hergestellten Würfel steht für ein Ziel der Nachhaltigkeit der Agenda 2030. Die FOS/BOS Neuburg nimmt das Streben nach einer lebenswerten Welt laut Mitteilung ernst: Die Würde des Menschen respektieren, Wohlstand und starke Partnerschaften fördern, sich um das Wohl der Erde und um Frieden und Gerechtigkeit sorgen – all das lässt sich tatsächlich auch an einer Schule umsetzen. Mit jedem der 17 Sitzwürfel stehen auch konkrete Aktionen an der Schule in Verbindung: Die FOS/BOS macht nicht nur regelmäßig Blutspendeaktionen, ist Fair Trade-Schule und hat seit Jahren ein Patenkind in Tansania. Die Liste der Aktionen und Schulprojekte, die sich mit dem Thema befassen, ist laut Mitteilung lang.

Aber es sind nicht nur die „großen“ Aktionen – auf die Eva Hertle, die neue Schulleiterin des Beruflichen Schulzentrums Max von Pettenkofer, sehr stolz ist –, die eine nachhaltige Schule ausmachen. Als Beweis haben Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte Kuchen gebacken, passend zum Thema des Tages vegan und ausschließlich mit Fair Trade-Zutaten. Und, wie die Gäste der Veranstaltung nachhaltig versicherten, wohlschmeckend. (AZ)