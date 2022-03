Neuburger FOS/BOS-Schüler retten Rohstoffe aus ihren alten Handys

Schüler der FOS/BOS Neuburg geben ihre alten Mobiltelefone zum Recyceln ab. Eine Jugendliche bringt es insgesamt sogar auf 19 Geräte. Der Erlös ist für einen guten Zweck.

„Jeder von uns hat alte, kaputte oder einfach nicht mehr benutzte Handys zu Hause in einer Schublade liegen. Die wenigstens wissen aber, dass in jedem Handy wertvolle Rohstoffe enthalten sind, die man recyceln kann“, erklärt Florian Appel, ein Lehrer des ErasmusPlus-Teams der Fach- und Berufsoberschule Max-von-Pettenkofer in Neuburg. Er hat deswegen mit seinen Kolleginnen und Kollegen Marina Koppold, Tanja Büchl und Stefan Lehmeier und insgesamt über 30 Schülerinnen und Schülern in diesem Schuljahr eine groß angelegte Handy-Sammelaktion ins Leben gerufen, bei der man seine alten Smartphones abgeben konnte, damit diese von einer Landshuter Firma recycelt werden, schreibt die Schule in einer Mitteilung.

Neuburger FOS/BOS-Schüler sammeln alte Handys zum Recyceln

In einem Zeitraum von sechs Wochen konnten Schülerinnen und Schüler vor Weihnachten ihre alten Geräte für einen guten Zweck abgeben. „Wir waren selbst überwältigt davon, wie sehr die Schüler die Aktion unterstützt haben. Eine Schülerin hat sogar 19 Smartphones abgegeben. Da waren auch noch alte Klapphandys dabei“, schmunzelt Florian Appel. Die Schülerin heißt Johanna Landes und durfte sich wie Quirin Großhauser und Rebecca Grolya als Preis für ihr großes Engagement über einen Gutschein der auffülBar in Neuburg freuen.

Übergabe der Spende an Christoph Müller, Abteilungsleiter des Caritasverbands Neuburg-Schrobenhausen. Foto: Engl

Außerdem ging ein weiterer Preis, ein Präsentkorb voller fair erzeugter Produkte, an die Klasse BW13/FS13, die am meisten Handys gesammelt hat. Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Fairtrade werden an der FOS/BOS Neuburg großgeschrieben, heißt es in der Mitteilung der Schule. Der Erlös der insgesamt 250 gesammelten Mobiltelefone wird deswegen der Gärtnerei Spatenstich in Neuburg gespendet. Diese setzt auf regionale und saisonale Produkte und unterstützt darüber hinaus sozial benachteiligte Menschen. „Wir wollen aber auch über die Grenzen Neuburgs hinaus etwas bewirken“, erklärt Appel. Die Handysammelaktion wurde nämlich in Kooperation mit den ErasmusPlus-Partnerschulen aus Irland und Schweden durchgeführt, mit denen die FOS/BOS seit 2021 unter dem Motto „RE³ - REplace, REduce and REuse“ zusammenarbeitet.

FOS/BOS Neuburg: Erasmus-Plus-Projekte geplant

Auch im restlichen Schuljahr sind einige Erasmus-Plus-Projekte geplant. So finden demnächst eine große Müllsammelaktion, ein interkultureller Workshop und digitale Austauschrunden mit den Schülern der Partnerschulen statt. Im nächsten Schuljahr soll das internationale Projekt mit neuen interessierten Schülern auf Auslandsfahrten zu den Partnerschulen in Irland und Schweden weitergeführt werden. (nr)