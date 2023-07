Neuburger FOSBOS-Schulleiterin Anja Heßlinger feierlich verabschiedet

Drei Jahre war Anja Heßlinger die „Weitere Ständige Vertreterin des Schulleiters“ Matthias Fischer – nun verlässt sie die FOSBOS Neuburg in Richtung Donauwörth.

Nach drei Jahren, unzähligen Ideen, Projekten und Auszeichnungen wurde Anja Heßlinger am 24. Juli feierlich am neuen Schulstandort Bahnhofstraße verabschiedet. Leonie Höger und Manuel Wasilesku sorgten auch bei diesem Anlass für den musikalischen Rahmen – und dafür, dass das Publikum zwischen all dem Dank, Lob und den guten Wünschen gelegentlich etwas durchatmen konnte, heißt es in einer Mitteilung der FOSBOS.

Wer neben Anja Heßlinger als sogenannte erweiterte Schulleitung tätig ist, muss pragmatisch sein und gelegentlich erahnen, wie die Chefin handeln würde – zum Beispiel dann, wenn eine Abschiedsrede ansteht. Also fragten die drei Getreuen (Roland Wittmann, Inge Rabuser und Manfred Engl) trendbewusst ChatGPT nach angemessenen Worten des Lobes, Dankes und Abschieds. Welche Eigenschaften sie der KI über die scheidende Chefin genannt haben, wäre höchst interessant gewesen, wurde aber nicht verraten.

FOSBOS Neuburg verabschiedet Anja Heßlinger

Von „einer außergewöhnlichen Persönlichkeit“ weiß ChatGPT und von „positiver Energie“ – die Schätzungen Manfred Engls zu Anja Heßlingers Energie liegen zwischen 150 und 200 Prozent. Mit ihrem unermüdlichen Einsatz habe sie, so ChatGPT, „das Unternehmen geprägt“. Hier zeigen sich die Grenzen der KI, die offenbar noch nicht viel weiß von der besonderen Schulart FOSBOS. Also führte Manfred Engl die Rede mithilfe natürlicher Intelligenz selbst fort und zählte einige bleibende Spuren auf, die Anja Heßlinger hinterlassen hat: Klassenzimmer ohne Tafel, Arbeitskreise in großer Zahl oder den neuen Gesundheitszweig.

Auch Peter von der Grün blickte froh und dankbar auf die gemeinsame Arbeit zurück: Der Gesundheitszweig sei ein „gemeinsamer Herzenswunsch“, die Zusammenarbeit mit dem Kreistag konstruktiv, und die FOSBOS Donauwörth könne sich mit der neuen Chefin glücklich schätzen.

Anja Heßlinger wechselt von Neuburg nach Donauwörth

Schulleiter Matthias Fischer erzählte von „klaren Vorstellungen und hoher Entschlusskraft“. Rückschläge hätten Anja Heßlinger nie entmutigt, sondern angestachelt. Auch Fischer hebt den Gesundheitszweig als große Chance für Schule und Landkreis hervor, erwähnt Heßlingers Einsatz für das Schulprofil Inklusion und ihr unermüdliches Engagement für die Unterrichtsentwicklung; die scheidende stellvertretende Schulleiterin sei didaktisch stets auf der Höhe der Zeit. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit: „Wir haben uns bei Widrigkeiten die Laune nicht verderben lassen“. Er erinnerte daran, dass Anja Heßlinger nicht nur die jeweilige FOSBOS, an der sie gerade tätig ist, weiterentwickelt, sondern auch maßgeblich an der Erfolgsgeschichte und Weiterentwicklung der Fach- und Berufsoberschulen in Bayern beteiligt ist.

Anja Heßlinger wünschte sich und den Anwesenden, Rainer Maria Rilke folgend, dass die guten Erinnerungen aus den vergangenen drei Jahren bleiben: „Wenn du an mich denkst, erinnere dich an die Stunde, in welcher du mich am liebsten hattest“ – und erinnert an solche Momente. Bei Schulleiter Matthias Fischer bedankte sich Anja Heßlinger für den „Mut, mich frei laufen zu lassen“, Dank galt auch der erweiterten Schulleitung, Landrat von der Grün, Bildungsreferent Werner Widuckel, den Sekretärinnen und den beiden Hausmeistern („ohne euch funktioniert hier gar nix“) sowie dem Kollegium. (AZ)