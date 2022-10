Neuburger Fotowettbewerb #mein86633: Das sind die Gewinner

Im Rahmen des Neuburger Foto- und Videowettbewerbs #mein86633 gibt es im Rathausfletz Skurriles, Nachdenkliches und Lustiges zu sehen. Das sind die Gewinner-Beiträge.

Bereits zum vierten Mal veranstaltete das Neuburger Stadtarchiv gemeinsam mit dem Amt für Kultur und Tourismus den Fotowettbewerb #mein 86633, in diesem Jahr unter dem Motto „Fit in der Freizeit“. Vom 1. bis zum 31. Juli hatten die Neuburger und Neuburgerinnen Zeit, ihre mit dem Smartphone aufgenommenen Bilder und, zum ersten Mal, bis zu 15 Sekunden langen Videoclips einzureichen. Das Ergebnis wurde nun bei der feierlichen Eröffnung und Siegerehrung in der Städtischen Galerie im Rathausfletz vorgestellt.

Aus insgesamt 57 Einreichungen wurden schlussendlich 40 Bilder und sieben Videoclips in die Ausstellung aufgenommen. Neben mehreren Motiven, die Menschen bei der Erholung im Auwald zeigen, und vielen Schnappschüssen sportlicher Aktivität, befinden sich unter den gezeigten Bildern einige kreative Highlights. So zeigt beispielsweise Bettina Augustin einen imperialen Sturmtruppler aus der Filmreihe Star Wars beim Studieren in der Neuburger Provinzialbibliothek.

Bettina Augustin nahm mit dem Bild „Medienkompetenz 9.0 an der SB Neuburg“ am Wettbewerb teil. Foto: Florian Lang

In Vertretung von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling begrüßte der Zweite Bürgermeister Johann Habermeyer die rund 40 Besucher der Eröffnung und nutzte die Gelegenheit, sich herzlich bei den Veranstaltern und der Jury um Gabriele Kaps, Marieluise Kühnl, Stephan Wanzl-Lawrence, Monika Schierl, Dominik Weiss und Christina Kaufmann zu bedanken. „Das ist eine echte Neuburg-Ausstellung und sicherlich für die Neuburger und Neuburgerinnen sehr attraktiv“, betonte Habermeyer, bevor er zur Siegerehrung überging.

#mein86633 in Neuburg: Das sind die Gewinner des Fotowettbewerbs

Der erste Platz, und damit ein Gutschein im Wert von 1000 Euro bei Ringfoto Spiess, ging in diesem Jahr an Wenzel Pohl, für seinen Beitrag „Immer noch Fit“. „Fast so alt wie der Neuburger Wald, bin ich gerne dort unterwegs“, so Pohls eigene Beschreibung seines Bildes, das ihn auf einer Bank vor einer mächtigen Eiche sitzend zeigt. Über den zweiten Platz durfte sich Timon Pohl freuen, verliehen für sein Video „Springer C3“, das ihn beim Schachspielen mit einem Pferd zeigt.

Zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer (links) überreicht den ersten Preis an Wenzel Pohl. Foto: Florian Lang

Dafür gab es, wie für den drittplatzierten Toby Kleint, dessen Foto sein Krafttraining samt Sohnemann als Gewicht darstellt, einen Gutschein für die Teilnahme eines Fotokurses der Neuburger Sommerakademie im nächsten Jahr.

Die Ausstellung bleibt noch bis zum 23. Oktober geöffnet, und kann Donnerstag und Freitag jeweils von 17 Uhr bis 19 Uhr und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 11 Uhr bis 19 Uhr besucht werden.