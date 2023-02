Neuburger Frauenbund blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Die Mitglieder beim Katholischen Frauenbund in Neuburg zeigten sich 2022 einmal mehr sehr aktiv. Bei der Jahreshauptversammlung kam das Wichtigste dieses mal zum Schluss.

Bei der Jahreshauptversammlung des Katholischen Frauenbundes Neuburg wurde der Rückblick diesmal recht kurz gehalten, in gespannter Erwartung auf den Gast, der am Ende der Versammlung begrüßt wurde. Die meisten Anwesenden waren ja bei den Veranstaltungen des vergangenen Jahres dabei gewesen. Deshalb kam der Höhepunkt dieses Mal zum Schluss.

Zu Beginn wurden einige Programmpunkte aus 2022 hervorgehoben. Bei den kreativen Angeboten, bei denen die traditionellen kirchlichen Bräuche gepflegt werden, wie Palmbuschen, Osterkerzen oder Kräuterbuschen herstellen, waren wieder viele Frauen tatkräftig am Werk. Obwohl es für die Frauen immer schwieriger wird, durch ihr mittlerweile hohes Alter mitzuwirken, konnten durch den Erlös des Verkaufs der Produkte wieder insgesamt 5936 Euro für gute Zwecke gespendet werden.

Mit den Spenden konnte der Frauenbund Neuburg viele soziale Projekte unterstützen

Die Frauen freuten sich sehr darüber, mit dem Geld das Kinderdorf in Kenia Projekt „Schwarz-Weiß“, die Tafel Neuburg, Pater Gerhard, Pater John Kyazze, die Ministranten der Pfarrei St. Peter, den Mitarbeiterkreis Neuburg St. Peter (MAK) und die Eltern-Kind-Gruppen des Frauenbundes zu unterstützen. Auch die Soli-Brot-Aktion fand wieder trotz kaltem Schneegestöber auf dem Schrannenplatz statt, durch die wieder Misereor geholfen werden konnte.

Gemeinsame Aktionen, wie der Besuch in der Kürbiskernmühle in Wellheim, eine Führung durch die Kirche St. Wolfgang mit Stadträtin Gabriele Kaps und die Kahlhofwallfahrt mit dem Schäferwagen von Agnes Dachs zeigten, wie aktiv der Frauenbund Neuburg ist, da die Resonanz bei der Teilnahme hoch war. Nach einem kurzen Rückblick auf die gut besuchten Frauenfilme vom letzten Jahr folgte der Kassenbericht von Monika Schatzmann.

Das Programm für das neue Jahr steht beim Katholischen Frauenbund Neuburg

Das neue Programm für das kommende Halbjahr steht fest. Bei der Vorschau wurden die geplanten kreativen Nachmittage hervorgehoben, an denen Palmbuschen gefertigt werden und Vorbereitungen für das diesjährige Schlossfest geplant sind. Ganz besonders freuen sich die Frauen auf den kulinarischen Abend mit Agnes Dachs und ihrem Schäferwagen. Neben dem Solibrot-Verkauf und der Kahlhofwallfahrt ist eine Tagesfahrt nach Rain am Lech mit Besichtigung der Produktionsstätten der Firma K&K geplant. Aktuelle Infos über die Veranstaltungen können auf der Homepage, in der Presse oder im Kirchenanzeiger nachgelesen werden. Auch die Frauenfilmabende, die jeden letzten Dienstag im Monat stattfinden, wurden ausgesucht und können im neuen Flyer eingesehen werden.

Erwähnt wurden auch die beiden Eltern-Kind-Gruppen im Verein, davon eine Ukrainisch-Deutsche-Eltern-Kind-Gruppe, die dringend Unterstützung durch Leiterinnen benötigen. Einige Eltern würden gerne an einer Gruppe mit ihrem Kind teilnehmen und stehen auf der Warteliste, da es an Leiterinnen fehle.

Frauenbund bekommt einen Einblick, was die Zufluchtsstätte für Frauen in Neuburg leistet

Zum Schluss des Abends kam das Wichtigste: Heike Stemmer, Leiterin der Zufluchtsstätte Neuburg, berichtete über Gewalt gegen Frauen und die Entstehung der Zufluchtsstätte. Die Frauenbundsfrauen bekamen einen Einblick, wer aufgenommen wird, wie lange die Frauen und Kinder in der Zufluchtsstätte bleiben, welche Unterstützung die Frauen bekommen, etwa Räumlichkeiten, Beratungsgespräche und Beistand bei Ämtern.

Heike Stemmer erklärte den Frauen, dass die Zufluchtsstätte auf ehrenamtliche Mitarbeiter, die das Notruftelefon besetzen, auf Sachspenden und Geldspenden angewiesen ist und bittet um Unterstützung. Beeindruckt von den Informationen und Hilfe weiterzugeben übergab der Frauenbund gleich noch an diesem Abend eine Spende von 300 Euro an Heike Stemmer.

Am Ende gab Heike Stemmer den Frauenbundfrauen einiges mit auf dem Weg: „Pflegen Sie eine nette Nachbarschaft und hören Sie zu, ohne aufdringlich zu sein“; „Sehen Sie und hören Sie bei häuslicher Gewalt nicht weg“; „Unterstützen Sie betroffene Frauen und Familien“; „Zeigen Sie Verständnis, aber tolerieren Sie nicht“; „Informieren Sie Polizei und das Jugendamt“. (AZ)