Neuburger Frauenbund stellt sich neu auf

Der katholische Frauenbund in Neuburg hat einen neuen Vorstand gewählt - und sich verjüngt. Welche Aktionen coronabedingt ruhen mussten und was in den nächsten Monaten geplant ist.

Der katholische Frauenbund in Neuburg verjüngt sich. Bei den Neuwahlen wurden Rosa Maria Böhm, Margit Ettig, Monika Schatzmann, Caroline Schönfelder und Susanne Stegmiller einstimmig in den Vorstand gewählt. Unterstützt wird dieser von den Beisitzern Martina Dann, Claudia Leitenstern, Brigitte Mayer, Gabriele Kaps und Alberta Mayer. Mit neuen Ideen und Tatkraft will das Team in die nächsten vier Jahre starten. Anne Strahl begleitet als geistliche Beirätin und Pfarrer Herbert Kohler als geistlicher Begleiter die Frauen des Vorstands.

In den vergangenen beiden Jahren musste auch die Arbeit des Frauenbunds ungewollt ruhen. Viele Projekte im sozialen Bereich, bei denen Kinder, Familien und Hilfsbedürftige unterstützt werden, konnten nicht umgesetzt werden – beispielsweise die Besuchsdienste in den Altenheimen, die Gottesdienstbegleiter im BRK-Heim, Lesepatenschaften in Schulen oder die Kinderbetreuung im Krankenhaus-Kinderplanet. Auch die Eltern-Kind-Gruppen, Maxigruppen und die Frauenfilmabende mussten 2020 gezwungenermaßen pausieren und konnten erst wieder Mitte 2021 starten.

Neuwahlen beim katholischen Frauenbund Neuburg

Außerdem musste im Jahr 2020 auf die handwerklichen Projekte, wie Palmbuschen und Kraüterbuschen binden, Osterkerzen verzieren, am Töpfermarkt Türkränze binden oder der Solibrotverkauf verzichtet werden, dessen Erlöse Kinder, Familien und karitative Projekte in Neuburg und in aller Welt unterstützen. Erst 2021 war es wieder möglich, in Heimarbeit und Kleingruppen Palmbuschen, Osterkerzen und Kräuterbuschen herzustellen – was auf große Nachfrage stieß, wie der Frauenbund mitteilt.

Spenden wurden trotz Einbußen in den zwei Jahren verteilt. 2020 wurden insgesamt 4136,24 Euro und 2021 insgesamt 3561,56 Euro gespendet. Unter anderem gingen an das Kinderdorf in Kenia Projekt „Schwarz-Weiß“ in den beiden Jahren insgesamt 1255,12 Euro, im Jahr 2021 an die Zufluchtsstätte Neuburg 300 Euro, an den Kindergarten St. Peter 500 Euro, an die Fluthilfe 500 Euro und 1000 Euro an die Hofkirche als Orgelspende.

Neuburger Frauenbund verjüngt seinen Vorstand

Erfreulicherweise konnten in den zwei Jahren eine Bildungsfahrt und zwei -veranstaltungen organisiert werden sowie einige Monatsmessen und der Weltgebetstag stattfinden. Die unzähligen geselligen Veranstaltungen, die die Frauen sonst miterleben und bei denen sie sich austauschen können, waren wegen der Pandemie leider nicht möglich.

Sofern es die Coronalage zulässt, möchte der Frauenbund wieder die Solibrot-Aktion am Wochenmarkt abhalten, Palmbuschen und Osterkerzen verkaufen, eine Maiandacht am Schäferwagen mit Agnes Dachs abhalten, eine Drei-Tages-Fahrt an den Bodensee unternehmen, sich an der Fronleichnamsprozession mit einem Blumenteppich beteiligen und zur Primiz von Manuel Reichart fahren.

Am Schluss bedankte sich Rosa Maria Böhm bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern und Beisitzern mit einem kleinen Geschenk für die engagierte Mitarbeit in den vergangenen Jahren. Alle bleiben dem Frauenbund erhalten und versicherten, weiterhin zu unterstützen und zu helfen – auch Inge Omasreiter, die nach 44 Jahren kürzer treten möchte. (nr)