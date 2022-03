Neuburg

17:00 Uhr

Neuburger Frauenbund verkauft Solibrote für den guten Zweck

Auf dem Wochenmarkt in Neuburg bietet der Frauenbund 200 Solibrote der Bäckerei Schlegl an. Der Erlös geht an Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Von Laura Gastl

Am Samstag, 2. April, verkauft der Katholische Frauenbund Neuburg zwischen 8 und 12 Uhr Solibrote für den guten Zweck. Dafür backt die Bäckerei Schlegl 200 Roggenmischbrote in Bioqualität, die dann für je 2,50 Euro auf dem Neuburger Wochenmarkt angeboten werden. Nach zwei Jahren Corona-Pause freuen sich Rosa Maria Böhm und Monika Schatzmann aus der Vorstandschaft des Frauenbunds auf die Aktion. 200 Solibrote werden vom Katholischen Frauenbund Neuburg verkauft Es handelt sich um ein Projekt des Misereor-Hilfswerks: Mit den Erlösen der Solibrotaktion werden Frauen und Familien in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt. Monika Schatzmann weiß, dass die Weizenknappheit angesichts des Ukrainekriegs auch diese Länder betrifft. Bäcker- und Konditormeister Wolfgang Schlegl findet die Aktion des Frauenbunds klasse.

