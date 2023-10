Neuburger fühlt sich von einem Geist verfolgt und geht zur Polizei

Ein Neuburger wendet sich an die Polizei, weil er angeblich mit einem Voodoo-Zauber belegt wurde und von einem Geist verfolgt wird. Der Hintergrund wird schnell klar.

Ein 44-jähriger Neuburger hat sich Dienstagvormittag an die Polizei gewandt, da er angeblich von einem Geist verfolgt wurde. Laut Angaben der Polizei flüchtete der 44-Jährige gegen 10.45 Uhr aus seiner Wohnung und verständigte die Polizei. Er gab am Telefon an, von einer unbekannten Frau aus dem Internet mit einem Voodoo-Zauber belegt worden zu sein. Als die Beamten auf den Neuburger trafen, stellten die Beamten sehr schnell die eigentliche Ursache fest. Der 44-Jährige stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

Neuburg: Mann fühlt sich von Geist verfolgt und geht zur Polizei

Ein Alkotest ergab laut Polizei mehr als 1,3 Promille. Die Beamten begleiteten den Mann in dessen Wohnung, um dort die Geister zu vertreiben. Der Neuburger gab an, dass es sich bei der unbekannten Frau um den Geist eines verstorbenen Bekannten handeln würde. In der Wohnung fanden die Beamten keinen Geist, sondern lediglich Kleinmengen Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt. Der 44-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. (AZ)