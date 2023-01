Neuburger Führungsbroschüre erstrahlt in neuem Glanz

Nicht nur das Angebot an Führungen in Neuburg wurde überarbeitet, auch die Infobroschüre bekam ein neues Design. Vor allem auf die Bilder wird großer Wert gelegt.

Ein veraltetes Schriftbild, Fotos aus der Vergangenheit, das überholte Programm: Die Führungsbroschüre der Neuburger Touristinfo brauchte dringend einen neuen Anstrich. Also investierten die Verantwortlichen viel Zeit und Liebe in die Gestaltung einer neuen Broschüre, die Leiterin Christiane Dusse nun stolz vorstellt.

Eines fällt beim Blick auf das neue Werbematerial sofort auf: Während in dem alten Flyer nur am oberen Seitenrand relativ kleine Bilder für die Veranstaltungen warben, setzt die neue Broschüre auf große farbenfrohe Fotomotive, die teils eine komplette Seite füllen. Sie alle sind für das Projekt extra angefertigt worden, um auch bei den Bildern wieder auf dem Stand der Dinge zu sein. Die imposante Bücherwand in der Provinzialbibliothek kommt dadurch viel besser zur Geltung und auch vom Museum im Neuburger Schloss bekommen Leser und Leserinnen in der neuen Broschüre mehrere Eindrücke, die in dem alten Flyer eher dürftig ausfielen.

Touristinfo Neuburg präsentiert neue Führungsbroschüre

Anlass für das Projekt war jedoch nicht primär das neue Layout, sondern natürlich das stark gewachsene Angebot bei den Führungen. Wurden in dem alten Flyer noch 15 Themenführungen neben den regelmäßigen Führungen angeboten, ist das neue Werbematerial jetzt anders strukturiert: Da gibt es die Schlossführungen, die Stadtführungen, die Themenführungen, Führungen in Kostüm und Rolle, die Donauführungen und Führungen für Kinder und Jugendliche, auf die Dusse besonders stolz ist. Auch die virtuelle Schnitzeljagd mit Detektivin Irma Jones, die im vergangenen Jahr ins Angebot aufgenommen wurde, darf nicht fehlen. Zum Schluss steht für die Leser ein doppelseitiger Stadtplan bereit.

Dass sich bei der Broschüre einiges getan hat, wirkt sich natürlich auch auf den Umfang aus. Kam der alte Flyer noch mit zehn Seiten aus, hat sich die neue Broschüre fast verdreifacht und bietet nun Informationen über 28 Seiten. Erhältlich ist die neue Führungsbroschüre in der Touristinfo in der Neuburger Altstadt. Außerdem steht sie auf der Homepage unter www.neuburg-donau.info/tourist-information/infomaterial als Download bereit.