Neuburger FW-Fraktionschef distanziert sich von AfD

Nach der Diskussion um den Umgang mit der AfD auf kommunaler Ebene, geht der Neuburger FW-Fraktionschef Florian Herold auf Abstand zu den Rechtspopulisten.

Nach den Äußerungen von AfD-Stadträtin Christina Wilhelm gegenüber dieser Redaktion distanziert sich FW-Stadtrat Florian Herold deutlich von deren Aussagen. "Von einer Vereinbarung mit Frau Wilhelm, das Beste in guter Zusammenarbeit zu geben, davon weiß ich nichts und dem möchte ich entschieden widersprechen", formuliert es Herold.

Wilhelm hatte geschildert, dass bereits jetzt die Zusammenarbeit im Stadtrat "gut laufe" und "jeder sein Bestes gebe." Hier widersprich Herold. Er könne sich nicht erklären, wie Wilhelm zur Einschätzung kommt, dass mit ihr zusammengearbeitet werde. "Meine Grundhaltung bleibt unbeirrt. Auch, wenn die AFD 80 Prozent bekommen würde, ist die für mich nicht akzeptabel, solange der Rechtsruck, den diese Partei in den letzten Jahren in meinen Augen gemacht hat, sich fortsetzt", stellt Herold klar.

Herold: AfD darf in Neuburg "keinen Fußbreit" Akzeptanz erleben

Er sieht die AFD als "den herausforderndsten politischen Gegner unserer demokratischen Grundidee". Daher sollte die AFD, auch wenn dies in der Kommunalpolitik bei manchen Themen kaum eine Rolle spielt, "keinen Fußbreit" Akzeptanz erleben. Es fing mit einem zustimmenden Klopfen vor einem Jahr im Stadtrat für Frau Wilhelm an und setzt sich jetzt fort in einer ersten Annäherung. "Hier müssen wir alle, auch die CSU, Haltung zeigen", fordert Herold. "Für mich ist es ein klares No-Go, extreme Parteien spalten uns und verändern können wir unser Neuburg nur gemeinsam." (AZ)