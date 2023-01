Neuburger Gastronom steht wegen Ausbeutung vor Gericht

Plus Hat er seinen Angestellten keinen Mindestlohn gezahlt und keine Sozialversicherung abgegeben? Ein Neuburger Gastronom muss sich vor dem Amtsgericht verantworten.

Nur drei Euro pro Stunde oder gar kein Lohn? Ein Neuburger Gastronom soll mehrere seiner Angestellten ausgebeutet und das Personal auch nicht angemeldet haben. Vor dem Neuburger Amtsgericht sitzt er außerdem auf der Anklagebank, weil er bei der Sozialversicherung für seine Mitarbeiter den Betrag von über 67.000 Euro schuldig geblieben ist. Doch auch einige Zeugen konnten bis zum Ende der mehrstündigen Verhandlung kein Licht ins Dunkel bringen.