Neuburger gehen seit 65 Jahren gemeinsam durch dick und dünn

Plus Die Neuburger Christa und Siegfried Eder feiern Eiserne Hochzeit. Wie sie sich gefunden haben und was ihr Rezept für die lange Ehe ist.

Blicken Christa und Siegfried Eder auf die zurückliegenden 65 Jahre, können sie es kaum glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist. Und welche Weichen das Leben stellen musste, damit sie sich überhaupt kennenlernen konnten. Die beiden Neuburger feiern am heutigen Dienstag ihre Eiserne Hochzeit. Vor 65 Jahren traten sie gemeinsam vor den Traualtar. Kennengelernt hatten sie sich auf dem Tanzboden.