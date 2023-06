Neuburger Geschwader bei "Air Defender": Das ist die Bilanz des Kommodore

"Air Defender 2023" ist vorbei und damit die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato. Das Neuburger Geschwader war ebenfalls beteiligt und zieht nun Bilanz.

Es war ein Manöver der Superlative, seit Freitag ist es nun wieder ruhiger am Himmel über Deutschland. Nach zehn intensiven Tagen ist mit "Air Defender 2023" die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato zu Ende gegangen. Beteiligt war auch das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg, insbesondere mit dessen Ausweichflugplatz Lechfeld - und das Fazit von Kommodore Oberstleutnant Jürgen Schönhöfer fällt mehr als positiv aus.

Wie schnell können im Ernstfall Militärflugzeuge von den USA über den Atlantik nach Europa verlegt werden? Was können die Mitglieder der Nato leisten, wenn einer ihrer Partner angegriffen wird? Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind diese Fragen präsenter denn je. Es ist der Nato-Bündnisfall, dieses Beistandsszenario, auf dem die multinationale Übung " Air Defender 2023" basierte. Heißt: Wird ein Nato-Mitglied angegriffen, bedeutet das einen Angriff auf alle übrigen Bündnispartner. Mit 10.000 Teilnehmern und über 220 Flugzeugen aus 25 Nationen war "Air Defender 2023" ein Luftwaffenmanöver der Superlative, bei dessen Planung, Organisation und Durchführung die deutsche Luftwaffe den Hut aufhatte.

"Air Defender 2023" für Neuburger Geschwader "ein voller Erfolg"

Bis zu 40 Flugbewegungen täglich verzeichneten die Air Traffic Controller (ATC) vom Lechfeld-Tower in den vergangenen zwei Wochen. Neben mehreren A-10 „Warzenschwein“ der Air National Guard aus Idaho waren auch amerikanische F-15, drei griechische F-16 aus Volos, vier deutsche Hubschrauber H145M und zwei deutsche CH-53 auf dem Platz. Sie operierten nicht nur im südlichsten der drei gesperrten Lufträume, sondern – nach mehreren (Luft-)Betankungen – auch im Norden Deutschlands, wo die Schwerpunkte an den Standorten Jagel/Hohn in Schleswig-Holstein und Wunstorf in Niedersachsen lagen.

Während das Lechfeld zum Drehkreuz im Süden für die Übung wurde, war es auf dem Flugplatz in Neuburg-Zell deutlich ruhiger. Knapp 35 Soldatinnen und Soldaten aus Spanien und drei ihrer Eurofighter waren in Neuburg stationiert - mehr wäre logistisch nicht möglich gewesen. Die Kampfjets starteten, gemeinsam mit den heimischen Eurofightern, von der Basis in Zell aus zu den jeweiligen Manövern mit den anderen teilnehmenden Nationen im süddeutschen Luftraum, teilweise aber auch nach Tschechien oder Rumänien.



„Air Defender 2023 war aus unserer Sicht ein voller Erfolg", sagt Kommodore Jürgen Schönhöfer. Neben den gewonnenen Erkenntnissen aus den Verlegungen und der Aufnahme der Gastflugzeuge seien insbesondere die gemeinsam geflogenen Missionen äußerst erfolgreich gewesen. "Von Tag zu Tag, Mission zu Mission wurden viele wertvolle Erkenntnisse gewonnen und diese in den nächsten Missionen direkt umgesetzt." So hätten etwa die gemeinsame Kommunikation, die Koordination und die taktischen Verfahren wie auch die Interoperabilität zwischen den vielen verschiedenen Nationen und Flugzeugmustern stetig perfektioniert werden können. Der Leitgedanke der Übung, "Stronger together", sei zu 100 Prozent realisiert worden, so Schönhöfer, der als Eurofighter-Pilot auch selbst einige Missionen geflogen ist. (AZ/krek)