Neuburg

20:00 Uhr

Neuburger Geschwader: Soldaten aus Rumänien zurückgekehrt

Wieder auf heimischem Boden: Um 14.30 Uhr landete der Airbus A400M auf dem Flugplatz in Zell, der die Soldatinnen und Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders wohlbehalten von Rumänien zurück nach Neuburg brachte.

Plus Das Kontingent des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg ist wohlbehalten aus Rumänien zurückgekehrt. Lobende Worte hatte Kommodore Schnitger für seine Truppe.

Von Katrin Kretzmann

Bis vor Kurzem war für sie nicht klar, wann es genau nach Hause geht. Doch dann ging es schnell und schon am Freitagnachmittag war es soweit: Um 14.30 Uhr landete ein Airbus A400M auf dem Flugplatz in Zell und brachte Soldatinnen und Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 wohlbehalten aus Rumänien wieder nach Neuburg. Etwas mehr als einen Monat waren die Männer und Frauen des Verbands mitsamt sechs Eurofightern im Zuge der NATO-Mission „enhanced Air Policing South“ am Schwarzen Meer.

